Ferrari 250 Testa Rossa: l’incredibile replica in scala di quella di un noto stilista

Una nuova replica in scala 1:8 della Ferrari 250 Testa Rossa, firmata Amalgam Collection, viene offerta alla tentazione degli appassionati. Musa ispiratrice è stata, in questo caso, la vettura con telaio 0734TR. Stiamo parlando di un pezzo di storia dell’automobilismo, che da diversi anni fa parte della preziosa raccolta dello stilista americano Ralph Lauren.

La Sport emiliana, plasmata da Scaglietti, è stata imitata fedelmente in ogni dettaglio, per offrire al meglio le sue alchimie estetiche, pur se in formato ridotto. Incredibile la qualità del lavoro. Sembra quasi di essere al cospetto dell’auto vera: tanta la finezza del processo artigianale che ha portato a questo risultato.

Per raggiungerlo, le maestranze di Amalgam Collection hanno potuto giovarsi di una minuziosa scansione del veicolo reale, in tutti i suoi dettagli visibili (anche sotto i cofani), per garantire una rappresentazione autentica. La veste estetica è leggermente diversa da quella degli esemplari più noti della Ferrari 250 Testa Rossa. Ci sono, infatti, delle piccole specifiche particolari, introdotte nel corpo per assecondare al meglio la partecipazione di Olivier Gendebien e Phil Hill alla 24 Ore di Le Mans del 1958.

Foto da profilo Facebook Amalgam Collection

Il loro impegno sul circuito della Sarthe si tradusse in un successo, reso possibile delle qualità eccelse della creatura emiliana, oltre che dalle loro doti di pilotaggio. La replica in scala 1:8 di quella Sport, firmata da Amalgam Collection, si può ora acquistare, al prezzo di 21.995 euro, dilazionabile in 4 rate senza interessi da quasi 5.500 euro ciascuna. Solo 199 gli esemplari previsti. Lo shopping si potrà effettuare presso i flagship store Ralph Lauren di qualsiasi area geografica del pianeta.

Protagonista della riproduzione è, come già scritto, la Ferrari 250 Testa Rossa che si impose nella regina delle gare endurance, quando le lancette del tempo segnavano il 22 giugno del 1958. Negli suoi 49 centimetri di lunghezza, questa replica in scala 1:8 riesce a fare emozionare, portando idealmente nel mondo romantico dell’auto vera, che per anni fu una dominatrice delle corse. Ogni esemplare è costruito e assemblato a mano da un piccolo team di artigiani, utilizzando materiali di altissima qualità.

Più di 4.000 ore di lavoro sono state necessarie per sviluppare l’opera in esame. La realizzazione di ciascun modello di questa tiratura limitata richiede oltre 400 ore di impegno della maestranze dell’atelier inglese. Qui ci sono migliaia di componenti progettati con precisione e assemblati con grazia e in modo straordinariamente preciso. Rispettati i codici vernice e le specifiche dei materiali, perché l’eccellenza non può scendere a compromessi.

Foto da profilo Facebook Amalgam Collection

Vincitrice per ben 3 volte del Campionato Mondiale Sport Prototipi (1958-1960-1961), la Ferrari 250 Testa Rossa è una delle “rosse” di maggior successo della storia. Oggi è un “oggetto” di alto collezionismo. Nelle rare occasioni in cui un esemplare della specie finisce all’asta, si scatena una sfida a suon di rilanci fra i potenziali acquirenti, che fa lievitare le quotazioni verso cifre stellari.

Questa meravigliosa scultura da corsa del “cavallino rampante” è una delle stelle più brillanti della galassia automobilistica. Il codice numerico presente nella sigla indica la cilindrata unitaria. La parte letterale si riferisce al colore dei coperchi delle punterie, in tinta vermiglio.

Sotto il cofano anteriore libera la sua energia un motore V12 da 2.953 centimetri cubi, alimentato da 6 carburatori Weber, che sviluppa una potenza massima di 300 cavalli, sonoramente elargiti al piacere dei sensi. Sublime la forza dinamica, grazie anche al peso di soli 800 chilogrammi. La sua tabella di marcia, in ambito sportivo, fu strepitosa. Innumerevoli i successi messi a segno dalla “barchetta” di Maranello. Nel suo palmares ci sono le gare più prestigiose al mondo. Fra queste la 24 Ore di Le Mans.

Foto da profilo Facebook Amalgam Collection

Il modello in scala 1:8 di cui ci stiamo occupando in questo articolo celebra l’auto numero 14 che si impose nell’edizione 1958 della sfida della Sarte, con Olivier Gendebien e Phil Hill ad alternarsi al volante. Quella vittoria maturò nell’abbraccio di 150 mila spettatori, radunati attorno alla pista per assistere al duello tra Ferrari, Jaguar, Aston Martin e Porsche.

I due driver del “cavallino rampante” vinsero con onore, dopo aver gestito il comando delle ostilità per ben 22 ore. Il loro dominio si chiuse con un margine di vantaggio di 12 giri sui più diretti inseguitori, in una gara fortemente segnata dalle condizioni meteo infelici, a tratti quasi impervie. La Ferrari 250 Testa Rossa protagonista di quella impresa è entrata a pieno titolo nella storia.

Oggi è possibile concedersi una sua replica in scala 1:8, perfettamente eseguita dagli specialisti di Amalgam Collection. Il modello in formato ridotto è un autentico capolavoro, in grado di impreziosire qualsiasi ambiente. Starebbe bene anche al Louvre. Il prezzo, pur essendo distante anni luce da quello della vera “barchetta” cui si ispira, è comunque per poche tasche.

Foto da profilo Facebook Amalgam Collection

Fonte | Amalgam Collection