Opel Manta, coupé in standby: l’attesa del nuovo modello prolungata al 2030

Forse dovremmo proprio dimenticare, almeno per il momento, le promesse di veder sfrecciare una Opel Manta elettrica entro metà decennio. La coupé più amata di Rüsselsheim ha deciso di prendersela comoda, molto comoda. Il CEO di Opel, Florian Huettl, ha recentemente gelato gli entusiasmi confermando che nessun modello vedrà la luce prima del 2030.

L’annuncio suona come una doccia fredda per chi aveva creduto ingenuamente ai predecessori di Huettl, i quali avevano giurato e spergiurato un debutto commerciale imminente. A quanto pare, trasformare un mito degli anni Settanta in un moderno veicolo elettrico richiede più tempo del previsto, o forse i tempi di sviluppo tedeschi hanno fatto improvvisamente un gran bel passo indietro nel tempo.

Nonostante lo slittamento, il progetto non è finito nel dimenticatoio. Esistono già modelli di design e i lavori proseguono, anche se con un ritmo che definire “prudente” sarebbe un eufemismo. Eppure, nel 2021, la Manta GSe ElektroMOD, una Manta sapientemente convertita con tanto di abitacolo digitale e la nuova griglia Opel Vizor, ci aveva fatto sognare ad occhi aperti, mostrandoci quanto potesse essere affascinante un classico elettrificato. Eppure, quell’anticipatrice emozionale, basata sulla leggendaria prima generazione del 1970, sembrava il preludio perfetto per una produzione di serie, ma oggi resta un magnifico esercizio di stile isolato.

Mentre Opel riflette, il resto del mondo non sta certo a guardare. La tendenza dell’elettrificazione dei classici è ormai un business consolidato per chi ha meno esitazioni. Opel, a pensarci bene, avrebbe tutto il potenziale per dominare questa nicchia “retro-future”, ma adesso ha scelto la via della calma, estrema calma.

La coupé di culto degli anni Settanta e Ottanta tornerà a ronzare solo quando il decennio sarà agli sgoccioli. Fino ad allora, ai fedelissimi non resta che lucidare le proprie Manta storiche e sperare che il 2030 non diventi, nel frattempo, l’ennesimo miraggio.