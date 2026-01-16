Fiat 600 e Lancia Ypsilon: in arrivo il motore a benzina

Fiat 600 e Lancia Ypsilon presto arricchiranno la loro gamma con un motore termico al 100 per cento. Si tratterà nello specifico di un motore a benzina e cioè il PureTech da 1.2 litri turbo da 100 cavalli che di recente è stato introdotto anche nella gamma della Fiat Grande Panda con la produzione iniziata questa settimana e le prime consegne in Italia che avverranno entro la fine del prossimo mese di febbraio. Anche questa notizia rientra nel cambio di strategia adottato da Stellantis dopo l’addio di Carlos Tavares e l’arrivo del nuovo CEO Antonio Filosa.

Il PureTech da 1.2 litri turbo da 100 cavalli in arrivo nella gamma di Fiat 600 e Lancia Ypsilon

Dopo che a settembre è stato annunciato l’ingresso nella gamma di Fiat Grande Panda di questo motore nei prossimi mesi toccherà alla Lancia Ypsilon e alla Fiat 600. La prossima dovrebbe essere proprio la hatchback di Lancia che potrebbe annunciare l’arrivo del nuovo motore ad aprile. A seguire dovrebbe essere la volta anche della 600, questo nonostante la versione ibrida MHEV stia vendendo molto bene a differenza di quella elettrica. Entrambe le vetture dotate di questo motore saranno abbinate ad un cambio manuale, mentre chi vorrà l’automatico dovrà optare per le versioni ibride (o elettriche).

Chiaramente le versioni con motore a benzina di Fiat 600 e Lancia Ypsilon costeranno meno di quelle ibride divenendo le nuove entry level della gamma. Si tratta insomma di un modo di rendere entrambi i modelli più accessibili. Una cosa che era stata già preannunciata dai rispettivi CEO. Roberta Zerbi aveva detto di voler rendere il brand più accessibile ai giovani.

Anche Olivier Francois nei giorni scorsi dal Salone di Bruxelles 2026 aveva fatto ammenda dicendo di voler ridurre i prezzi di tutte le auto presenti nella gamma di Fiat. Al momento non si conosce esattamente quelli che saranno i prezzi di queste versioni ma si prevede un calo del prezzo rispetto alle versioni ibride di almeno 2 mila euro con prezzi che dunque potrebbero partire per entrambe le vetture da 22 – 23 mila euro o forse anche meno.

Lo stesso motore è presente anche in altri modelli molto popolari di Stellantis come Jeep Avenger e Peugeot 208. Se questa strategia risulterà essere vincente lo scopriremo più avanti quando la nuova versione con Puretech sarà entrata stabilimento nei listini e capiremo quante vendite in più questa novità avrà portato alle due auto.