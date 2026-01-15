Nuova Fiat Pandina: ok il prezzo è giusto, ma i motori?

Nuova Fiat Pandina, che qui vi mostriamo in un noto render di Avarvarii, sarà una delle grandi novità della casa torinese da qui alla fine del decennio. Al momento non si conosce ancora l’anno di debutto di questo atteso modello, che secondo alcune voci potrebbe arrivare entro la fine del 2028, mentre secondo altre non prima di fine 2029. Di recente si è tornato però a parlare di questo veicolo in quanto è stato lo stesso numero uno di Fiat in persona, l’amministratore delegato Olivier Francois, a toccare l’argomento dal Salone dell’auto di Bruxelles 2026.

Il prezzo sarà inferiore ai 15 mila euro ma ancora rimangono tante questione irrisolte a proposito della nuova Fiat Pandina

Francois ha infatti detto che vuole abbassare i prezzi della gamma di Fiat per riposizionare il marchio in Europa rendendolo più appetibile e che la nuova Fiat Pandina di conseguenza costerà meno di 15 mila euro. Questo prezzo dovrebbe riguardare sia la versione ibrida che quella elettrica, dato che a quel punto si spera che si sia arrivati all’agognata parità di prezzi tra termico ed elettrico di cui si parla da tempo.

Quello che in tanti si stanno domandando a questo punto è si ok il prezzo è giusto però con quali motori esattamente la vettura sarà proposta? Al momento non è chiaro. Si vocifera che la Pandina del futuro sarà realizzata su una nuova piattaforma, la stessa della futura generazione di 500 e che dunque potrebbe anche avere dei nuovi motori o versioni aggiornate di qualche motore attuale, ma su questo al momento non ci sono notizie certe.

Dubitiamo fortemente che i motori rimangano gli stessi di oggi, è probabile che le idee più chiare le avremo più avanti quando finalmente verrà fatta luce su quelle che saranno le intenzioni di Stellantis per il futuro. Quindi anche da questo punto di vista prima di metà anno è difficile che possa accadere qualcosa.

Tra l’altro rimane ancora qualche dubbio anche sul luogo scelto per la sua produzione. E’ vero che in passato era stato detto che la futura generazione sarebbe stata prodotta a Pomigliano ma al momento non ci sono ancora conferme ufficiali. Si sa solo che l’attuale generazione presente sul mercato ormai da 14 anni continuerà ad essere prodotta anche nei prossimi anni fino a quando le vendite le sorrideranno.

Lo scorso anno qualche testata italiana importante aveva ipotizzato uno spostamento della produzione a Mirafiori insieme alla nuova Fiat 500 dato che le due auto saranno praticamente uguali al di sotto della carrozzeria avendo gli stessi motori e la stessa base e anche molti altri componenti.

Al momento però questa ipotesi pare campata del tutto in aria e sembra abbastanza probabile che sia ancora Pomigliano la casa del modello. Anche se, a dire il vero, i nostri informatori ci hanno detto che ora come ora notizie di una futura presenza di questa auto nella fabbrica campana di Stellantis non ve ne sono completamente.

Tornando ai motori della nuova Fiat Pandina, sembra da escludere salvo clamorosi colpi di scena la presenza di versioni termiche pure dotate di motore a benzina. Questo a meno che nel frattempo l’UE non imploda completamente. Quindi l’ibrida sarà la entry level anche se come detto poc’anzi i prezzi della versione elettrica saranno davvero vicini. Al momento però non si sa con quanti cavalli e che motore termico userà.

L’elettrico sarà condiviso con la futura 500 e sappiamo già, perchè è stato detto chiaramente, che garantirà più cavalli e maggiore autonomia. Numeri però al momento non se ne fanno. Si spera che nel frattempo la tecnologia faccia passi avanti e dia una mano. Del design non diciamo nulla in quanto vi abbiamo già ripetuto in tante occasioni che lo stile sarà un mix tra la Grande Panda e la mitica Panda anni ’80 di prima generazione. Insomma dovrebbe proprio essere un qualcosa di simile ai render che vi mostriamo in questo articolo.