Ferrari da sogno e una nuova one-off al Palm Beach Cavallino Classic 2026

Palm Beach Cavallino Classic si prepara a festeggiare il suo 35° anniversario. Il più importante evento mondiale dedicato alle Ferrari è pronto a tornare in scena, con una nuova edizione pirotecnica. Le “rosse” classiche saranno affiancate da quelle più recenti, per un viaggio nel tempo che si annuncia ricco di stimoli. Il rendez-vous è sempre più vicino all’orizzonte. Le date da segnare in agenda sono quelle dal 13 al 15 febbraio, quando i gioielli del “cavallino rampante” torneranno ad offrirsi in tutto il loro splendore, per un concorso d’eleganza molto atteso dai collezionisti.

Le aspettative sono decisamente alte, ma come sempre Palm Beach Cavallino Classic saprà soddisfarle al meglio, con una miscela di bellezza e prestigio senza eguali. La novità più importante di quest’anno sarà il trasloco dell’evento al The Boca Raton, uno dei resort di lusso e club privati più iconici degli Stati Uniti d’America. Qui si vola sulle stelle. Altra prima, rispetto alla tradizione, sarà l’asta di alcune Ferrari eccezionali proposta da RM Sotheby’s. I modelli inseriti in catalogo saranno ovviamente degni dei gusti raffinati dei collezionisti partecipanti alla kermesse.

Per il resto il format rimarrà invariato, con il Tour d’Eleganza e il Party Under the Stars del venerdì, seguito nella giornata di sabato dal famoso Concorso d’Eleganza, cuore pulsante della manifestazione. A seguire la Cavallino Night. La domenica sarà il turno di Classic & Sports Sunday, che andrà in scena, come da tradizione, al Mar-a-Lago Club, dove il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, anche lui appassionato d’auto, è di casa.

Advertisement

Courtesy of Cavallino Classic

Palm Beach Cavallino Classic 2026 si svolgerà col motto “35 Years of Love for Ferrari“: un modo per mettere subito in risalto la ricorrenza anagrafica che si appresta ad essere celebrata. Gli scenari scelti per fare da sfondo alla kermesse, ancora una volta, saranno al top, ed eleveranno ulteriormente l’esperienza sensoriale dei protagonisti e degli ospiti. Alla loro vista si aprirà una tela fatta di auto da sogno, firmate dal “cavallino rampante”, con molti esemplari da mille e una notte, che hanno scritto note di eccellenza nella storia del marchio emiliano.

Dicevamo dell’aggiunta di alcuni modelli della gamma attuale, protagonisti di diverse iniziative. La prima riguarderà la 849 Testarossa, che avrà un posto centrale durante il Party Under the Stars al The Boca Raton. Con lei ci saranno le altre “rosse” del listino 2026, insieme ad una nuova One-Off, che farà il suo debutto a Casa Ferrari durante il Palm Beach Cavallino Classic. Nei suoi confronti cresce l’attesa. Davvero grande la curiosità di tutti per le sue forme e la sua ingegneria.

Advertisement

Saranno capaci di catalizzare l’interesse anche una 812 Competizione Tailor Made e, soprattutto, la Daytona SP3 “599+1” messa all’asta a una cifra record nelle scorse settimane. Per loro un’area speciale nel suggestivo palcoscenico naturale della Florida. Palm Beach Cavallino Classic è molto più di un concorso. È una celebrazione della passione, della tradizione e della bellezza, sotto le note del marchio Ferrari, che irradia magia in ogni angolo del mondo.