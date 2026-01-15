Nuova Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio: design grintoso nell’ipotesi social

Il creatore digitale Bruno Callegarin ha pubblicato nelle scorse ore sui social un render in cui mostra quella che secondo lui dovrebbe essere la nuova Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio futura versione top di gamma della seconda generazione del SUV del biscione che secondo notizie ufficiali debutterà nel corso del 2028. Si tratta ovviamente di una interpretazione personalissima ma sicuramente molto interessante che infatti sta ricevendo critiche positive tra gli utenti e i fan del biscione.

Nuova inedita ipotesi di design sulla futura top di gamma Nuova Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio

La nuova Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio sarà lanciata nel 2028 e si vocifera che ancora una volta sarà dotata di motore termico. Inizialmente era stato previsto che fosse solo elettrica al 100 per cento ma le cose sembrano essere cambiate con l’avvento di Santo Ficili e alla fine sembra assai probabile che questa variante del SUV possa utilizzare un motore ibrido.

Il maggiore indiziato sembrerebbe essere proprio il V6 Nettuno di Maserati ulteriormente potenziato con qualche forma di elettrificazione. Ovviamente al momento sono solo voci ma presto queste potrebbero trasformarsi in qualcosa di più concreto quando finalmente sarà svelato il nuovo piano futuro di Alfa Romeo.

Guardando con attenzione questo render di una nuova Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio possiamo notare come il suo autore abbia scelto per la carrozzeria un intenso rosso metallizzato, con superfici lucide che catturano la luce e riflettono l’ambiente circostante.

Il tetto è completamente nero lucido, probabilmente in vetro panoramico, che aggiunge un contrasto elegante. Il design mantiene l’identità sportiva e aggressiva tipica della Stelvio Quadrifoglio, con linee fluide e muscolose lungo i passaruota e la fiancata. L’anteriore presenta spigoli marcati e prese d’aria ampie, sottolineando la vocazione sportiva.

Nella parte anteriore di questa ipotetica nuova Alfa Romeo Stelvio, i fari sottili e allungati integrano la tecnologia a LED e conferiscono uno sguardo deciso. Il trilobo Alfa Romeo è prominente e illuminato, inserendosi in una mascherina a trama complessa che richiama un’estetica moderna e tecnologica.

I cerchi sono di grandi dimensioni, neri lucidi, con un design a raggi intrecciati che enfatizza sportività e dinamismo. I parafanghi e il sottoporta nero accentuano ulteriormente il contrasto tra il rosso metallizzato e gli elementi scuri. Anche se visibili solo parzialmente, gli interni appaiono eleganti e moderni, con sedili sportivi e un volante dal design premium, coerenti con la natura high-performance del veicolo.

Insomma anche se si tratta di un render dobbiamo ammettere che l’ipotesi di Bruno Callegarin è sicuramente molto interessante e suggestiva. Vedremo se con la versione originale i designer della casa automobilistica del biscione riusciranno a fare di meglio.