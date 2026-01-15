FIAT Grande Panda 4×4 si farà. Dopo le parole del CEO Francois che lo scorso anno aveva lasciato intendere l’arrivo di questa attesa versione, nelle scorse ore dalla Serbia sono giunte nuove conferme che alla fine questo modello si farà. Ricordiamo che la Serbia è il paese che ospita la produzione di Fiat Grande Panda presso lo stabilimento di Kragujevac che si occuperà ovviamente anche dell’assemblaggio di questa attesa variante.

Dalla Serbia confermano nel 2026 il debutto della Fiat Grande Panda 4X4

E’ stato il magazine serbo Sportal.blic.rs a confermare le indiscrezioni. Secondo la stampa serba da Kragujevac sarebbe arrivata la conferma che alla fine sono stati superati tutti i problemi tecnici e dunque Fiat Grande Panda 4X4 è pronta ad arrivare. Il sito dice anche che la vettura sarà lanciata nel corso del 2026. Quindi insomma dovrebbe mancare davvero poco al suo arrivo. Probabilmente la prossima estate potrebbe essere il mese giusto con Fiat che ama spesso lanciare nuovi modelli o nuove versioni a luglio.

La vera novità della nuova Fiat Grande Panda 4×4 riguarderà il telaio e la trazione. Addio al tradizionale albero di trasmissione che collegava il motore anteriore alle ruote posteriori: la vettura della casa torinese adotterà un sistema AWD ibrido elettrificato.

Secondo le specifiche trapelate, la configurazione combina un motore termico anteriore 1.2 Turbo benzina mild-hybrid da 100 CV con due motori elettrici da circa 29 CV. Il primo è integrato nella trasmissione automatica a doppia frizione (e-DCT), mentre il secondo, posizionato sull’asse posteriore, attiva la trazione integrale solo quando serve, senza collegamenti meccanici. La batteria del sistema ibrido alimenta il motore posteriore e si ricarica continuamente grazie al motore termico, garantendo grip e stabilità ottimali su ogni tipo di terreno.

Infine per quanto riguarda il prezzo sempre dalla Serbia arriva la voce che questa particolare versione possa essere commercializzata con un prezzo tra i 22 mila e i 24 mila euro. Ricordiamo che per Fiat il 2026 sarà un anno davvero importante con l’arrivo di due nuovi SUV: Giga Panda e la sua versione Fastback. Sempre nel 2026 dovrebbero arrivarre un nuovo quadriciclo elettrico e la Panda GPL.