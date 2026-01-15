Stellantis vuole riconquistare gli USA con auto sotto i 30 mila dollari

L’accessibilità nei prezzi torna ad essere un valore fondamentale per Stellantis anche in America. Lo ha detto il CEO Antonio Filosa dal Salone dell’auto di Detroit 2026 che si sta svolgendo in questi giorni. Filosa ha dichiarato nelle scorse ore che la sua azienda si sta muovendo per ridefinire i prezzi e lanciare modelli più piccoli ed economici, comprese potenziali opzioni sotto la soglia dei 30.000 dollari. “Una combinazione di proposta di valore e competitività nel prezzo è un modo” per affrontare la questione dell’accessibilità economica, ha affermato Filosa al Salone dell’Auto di Detroit. “L’altro modo è la gamma di prodotti.”

Negli USA Stellantis porterà sul mercato molte auto sotto i 30 mila dollari, parola di Filosa

Filosa ha citato come esempio i tagli di prezzo ampi del marchio Jeep e altri riallineamenti degli allestimenti avvenuti nell’ultimo anno circa. E un buon esempio di un nuovo modello Stellantis in arrivo che andrà a riempire una fascia di prezzo più bassa, ha detto, è il nuovissimo pick-up di medie dimensioni Ram, previsto per il prossimo anno. Ulteriori opzioni piccole ed economiche nella gamma Stellantis “saranno probabilmente annunciate in futuro”, ha affermato l’amministratore delegato. La casa automobilistica aggiungerà altre opzioni sotto i 40.000 dollari e “prenderà in considerazione” l’aggiunta di altre opzioni sotto la soglia dei 30.000 dollari, ha aggiunto.

Come vi abbiamo scritto in un altro nostro articolo non ci sarà però spazio per una nuova Jeep elettrica da meno di 25 mila dollari come invece aveva ipotizzato negli scorsi anni il precedente CEO di Stellantis Carlos Tavares. In America infatti si punterà su altri tipi di motorizzazioni. Quindi anche Jeep avrà vetture sotto la soglia dei 30 mila dollari ma sicuramente non saranno auto elettriche.

L’attenzione della casa automobilistica all’accessibilità economica arriva in un momento in cui i prezzi medi dei veicoli negli Stati Uniti si aggirano intorno ai 50.000 dollari, un enorme balzo rispetto a dieci anni fa.