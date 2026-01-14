La nuova Kia EV2 si mostra in strada per la prima volta

Appena una settimana dopo il debutto globale al Salone di Bruxelles, la Kia EV2 ha già deciso di farsi sgranchire le ruote in pubblico. Il più piccolo dei SUV elettrici della casa coreana è stato avvistato per le strade della Corea del Sud, confermando che il design assertivo del concept è rimasto quasi intatto.

Con una lunghezza di soli 4.060 mm, l’EV2 è ufficialmente un concentrato compatto tecnologico, risultando più piccolo di una Volkswagen ID.3. Eppure, grazie alla sua posizione eretta che scimmiotta le sorelle maggiori EV5 ed EV9, riesce nell’impresa di sembrare più imponente di quanto il metro non dica.

Sotto la carrozzeria squadrata, caratterizzata dalle luci verticali Star Map e dall’ormai immancabile griglia chiusa, Kia promette uno degli interni più impressionanti della sua intera gamma. Si parla di stoccaggio intelligente, design minimalista e posti a sedere flessibili, ideali per chi deve incastrare la spesa e le ambizioni green in dimensioni da city-car.

Il posteriore della EV2, tuttavia, ha lasciato qualche perplessità ai primi osservatori. Sembra quasi che manchi qualcosa, con un enorme spazio vuoto che attende solo di essere riempito. Forse dai commenti dei critici, chi lo sa.

Prodotta nello stabilimento di Zilina, in Slovacchia, la Kia EV2 punta a diventare il nuovo punto di accesso alla mobilità elettrica con un prezzo d’attacco fissato intorno ai 30.000 euro. Gli acquirenti potranno scegliere tra due pacchetti batteria, una versione da 42,2 kWh (con un range WLTP di 317 km) e una variante Long Range da 61 kWh, capace di percorrere fino a 448 km. La produzione inizierà con la versione Standard, seguita a ruota dalla Long Range e dalla più sportiva GT-Line.

L’Europa si prepara ad accoglierla, ma gli Stati Uniti, altro mercato fondamentale per il brand coreano, resteranno prevedibilmente a guardare. La piccola EV2 non varcherà l’oceano. L’Europa, però, rappresentare una missione già sufficiente per mettere alla prova la compatta coreana.