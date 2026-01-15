Alfa Romeo Tonale: negli USA addio PHEV, il SUV punta tutto sui motori termici puri

Alfa Romeo Tonale è stato di recente aggiornato. La nuova versione del SUV di Alfa Romeo che ha debuttato in Europa alla fine dello scorso anno fa finalmente il suo debutto anche negli Stati Uniti. Qui il SUV dle biscione è rimasto orfano della gemella Dodge Hornet che non sarà più prodotta a Pomigliano dando addio al mercato. Questo ovviamente potrebbe rappresentare un vantaggio per il SUV del biscione che spera così di poter incrementare le sue vendite negli USA.

Il restyling di Alfa Romeo Tonale arriva anche negli USA: addio PHEV si punta sui motori termici

Con l’obiettivo di migliorare e non di poco quelli che sono stati i suoi risultati fino ad oggi in America, Alfa Romeo Tonale dice addio al motore Plug-in Hybrid e si concentra negli USA solo ed esclusivamente sulle versioni dotate di motore termico puro. Il powertrain plug-in da 276 CV complessivi e 53 km di autonomia in modalita 100% elettrica, che in Europa invece rimane la top di gamma, in America viene sacrificato sulla base di quelli che sono i gusti e le esigenze dei clienti del biscione oltre oceano.

Alfa Romeo Tonale dunque dopo il restyling da poco avvenuto sarà commercializzato in America solo e soltanto con motorizzazione 2.0 turbo benzina da 272 CV e 400 Nm di coppia, abbinato a un cambio automatico a 9 rapporti e alla trazione integrale Q4. Questa del resto fino ad oggi è risultata essere la versione del SUV preferita dagli americani come confermano in maniera piuttosto netta i dati di vendita.

L’Alfa Romeo Tonale 2026 porta anche negli Stati Uniti le novità già introdotte in Europa, dallo scudetto ispirato alla 33 Stradale al paraurti anteriore ridisegnato, ai cerchi da 20” che allargano le carreggiate, con interni rivisti e nuove combinazioni di colori. La gamma americana prevede tre allestimenti: Sprint, con cerchi da 18”, LED e sedili in tessuto; Veloce, con ruote da 19”, pinze Brembo rosse e sedili ventilati in pelle; Sport Speciale, il più ricco, con dettagli argento, cerchi da 20” e rivestimenti in Alcantara bicolore. I prezzi negli USA partono da 36.995 dollari per Sprint, mentre in Italia la base parte da 39.850 €.