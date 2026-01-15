Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio tornano a listino con il mitico V6: ecco i prezzi

Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio come promesso nei mesi scorsi dal CEO Santo Ficili sono tornati nel listino delle due vetture della casa automobilistica del biscione. Le due vetture dalle scorse ore possono nuovamente essere configurate direttamente dal sito del biscione accedendo al configuratore online.

Finalmente tornano in gamma Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio: prezzi a partire da 90.523

Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio tornano dunque in gamma e possono essere configurate con 6 diverse tinte: Rosso Alfa, Grigio Vesuvio, Nero Vulcano, Blu Misano, Verde Montreal e Rosso Etna. Con il configuratore online sono stati resi noti anche i prezzi delle due vetture che finalmente dopo un’assenza di molti mesi hanno sono tornate al top della gamma dei rispettivi modelli.

Attualmente per entrambe le auto è prevista una promozione con prezzi che partono da 90.523 euro per la berlina e da 97.135 euro per il SUV. Il loro ritorno era stato chiesto a gran voce dagli appassionati che volevano ancora poter acquistare queste due formidabili vetture che si caratterizzano per prestazioni davvero eccezionali grazie soprattutto al mitico motore 2.9 V6 Bi-Turbo da 520 cavalli di derivazione Ferrari.

Ricordiamo che l’architettura in alluminio con angolo di 90° della Giulia Quadrifoglio garantisce un perfetto bilanciamento dei pesi 50/50. La tecnologia di disattivazione dei cilindri e l’iniezione combinata diretta e indiretta ottimizzano efficienza e resa termica del V6, ora incrementato a 520 CV. Lo scarico Akrapovič opzionale regala un sound deciso ai regimi bassi e brillante in accelerazione.

La gestione elettronica Chassis Domain Control coordina sospensioni attive e modalità Race, mentre trazione posteriore e torque vectoring consentono agilità da supercar e velocità massima di 307 km/h. Sullo Stelvio Quadrifoglio, la trazione integrale Q4 e il cambio ZF a 8 rapporti assicurano stabilità e scatti fulminei, combinando prestazioni estreme con guidabilità quotidiana. La fibra di carbonio riduce il peso totale di Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio, garantendo inserimenti in curva netti e stabilità elevata, incarnando l’eccellenza italiana su strada e pista.

Le due vetture di Alfa Romeo sono state confermate fino a fine 2027 in attesa dell’arrivo delle nuove generazioni il cui debutto, come vi abbiamo scritto in un nostro precedente articolo, è stato posticipato al 2028. Alfa Romeo ha pure fatto sapere per mezzo dei suoi dirigenti che numerose edizioni speciali accompagneranno la fine della carriera di queste due auto con le Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio destinate ad essere ancora protagoniste.