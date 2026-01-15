Jeep: in America niente SUV elettrico sotto i 25 mila dollari

Ai tempi di Carlos Tavares si era ipotizzato che Jeep avrebbe lanciato in America in futuro un SUV elettrico da meno di 25 mila dollari. Con l’addio del portoghese e l’avvento di Antonio Filosa a nuovo CEO di Stellantis ci si era domandati se questo progetto sarebbe stato confermato o meno. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dagli USA e più precisamente dal Salone dell’auto di Detroit 2026 che ha aperto i battenti proprio in queste ore, l’ipotesi di vedere in futuro un modello di questo tipo nella gamma americana del brand sembra essere del tutto tramontata. Questo almeno traspare dalle dichiarazioni rilasciate alla stampa americana dal boss di Stellantis nelle scorse ore.

Con Antonio Filosa al comando pare escluso l’arrivo in America di un SUV Jeep elettrico e compatto da meno di 25 mila dollari

Questo nonostante Antonio Filosa abbia detto chiaramente che intende ridurre i prezzi delle auto in Nord America per riconquistare fette di mercato perdute negli ultimi anni a causa di strategie che si sono rivelate errate da parte del gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe che proprio in questi giorni ha festeggiato i suoi primi 5 anni. I motivi per cui un simile modello non lo vedremo non sono stati rivelati ma immaginiamo che innanzi tutto sia difficile al momento portare in America un SUV elettrico così economico e secondo perchè gli americani hanno fatto capire in maniera piuttosto evidente di non desiderare auto elettriche, nemmeno con grossi sconti. Dunque la decisione di Filosa non sembra fare una piega.

Ovviamente questo non esclude che un SUV compatto da meno di 25 mila dollari possa effettivamente tornare nella gamma americana di Jeep ma ovviamente con un altro tipo di motorizzazione o ibrida o a benzina. In questo caso il principale indiziato rimane la nuova Jeep Renegade che secondo indiscrezioni provenienti dal Brasile e di cui vi abbiamo parlato nei giorni scorsi potrebbe già tornare nel corso del 2028.

Anche questo comunque lo capiremo verso metà anno quando Antonio Filosa rivelerà il nuovo piano industriale di Stellantis in occasione del capital markets day. Li sapremo quanti e quali nuovi modelli Jeep saranno commercializzati in America nei prossimi anni e soprattutto con che tipo di motorizzazione.