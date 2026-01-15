Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Estrema arriverà in Australia a febbraio

Alfa Romeo Australia ha annunciato ufficialmente nelle scorse ore la Giulia Quadrifoglio Estrema, una serie speciale esclusiva e da collezione in arrivo a febbraio, che celebra l’iconico stemma Quadrifoglio. Fedele al suo nome, Estrema rappresenta l’eccellenza dell’ingegneria prestazionale Alfa Romeo, combinando potenza, tecnologia e design ispirato alla pista. Dotata di un motore V6 biturbo da 2,9 litri e di un albero di trasmissione in fibra di carbonio, questa edizione speciale è un vero capolavoro automobilistico che racchiude oltre un secolo di tradizione nel motorsport. La Giulia Quadrifoglio Estrema unisce prestazioni straordinarie e stile inconfondibile, destinata agli appassionati più esigenti.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Estrema rappresenta l’eccellenza dell’ingegneria italiana, combinando potenza, tecnologia e design

Progettata per i veri Alfisti, questa edizione commemorativa celebra i nove anni di produzione artigianale del Quadrifoglio presso lo stabilimento Alfa Romeo di Cassino, in Italia. Alfa Romeo ha recentemente celebrato il suo 115° anniversario, celebrando l’impareggiabile pedigree sportivo del marchio, che include cinque titoli mondiali, tra cui il primo Campionato del Mondo per vetture Grand Prix nel 1925 e i primi due Campionati di Formula 1 nel 1950 e nel 1951.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Estrema è disponibile in tre accattivanti colori esterni con due pacchetti aggiuntivi orientati alle prestazioni. La Giulia Quadrifoglio Estrema è dotata del rinomato scarico Akrapovič, un sistema leggero in titanio con valvola attiva e finiture in fibra di carbonio che porta la potenza e la coppia a 382 kW e 606 Nm.

Ogni Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Estrema presenta un inserto in fibra di carbonio sulla griglia anteriore con Scudetto e sulle calotte degli specchietti retrovisori, a completamento delle parti in fibra di carbonio ultraleggere già presenti su cofano, spoiler posteriore e minigonne laterali. Verrà aggiunto un badge Giulia nero, abbinato agli iconici cerchi in lega da 19 pollici a cinque fori “Teledial”, che racchiudono pinze freno Bremb nere con scritta Alfa Romeo bianca. Gli interni vantano lo stesso aspetto da pista, dove i battitacco illuminati in fibra di carbonio completano la console centrale, il cruscotto, le portiere e il volante in fibra di carbonio.

Oltre alla sua estetica sorprendente, l’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Estrema offre prestazioni straordinarie degne del nome Quadrifoglio, con differenziale posteriore meccanico a slittamento limitato, selettore della modalità di guida Alfa DNA Pro con sospensioni attive Alfa, distribuzione del peso 50/50 e splitter aerodinamico attivo Alfa in fibra di carbonio e albero di trasmissione.

Tecnologie straordinarie caratterizzano l’intera vettura, tra cui la capacità di guida autonoma L2 tramite Active Driving Assist (ADA), un quadro strumenti TFT da 12,3″ completamente digitale con lo storico design “Cannocchiale” e fari adattivi automatici a matrice LED. Ogni Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Estrema sarà dotata di un certificato di autenticità rilasciato da Alfa Romeo SpA, di una targa commemorativa e di un esclusivo libro 33 Stradale in edizione limitata. Gli appassionati di Alfa Romeo possono scegliere di personalizzare ulteriormente la loro Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Estrema richiedendo freni in carboceramica montati in fabbrica e/o sedili anteriori in fibra di carbonio Sparco.