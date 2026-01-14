Stellantis: a Cassino slitta ancora il rientro completo degli operai

Il 2026 sicuramente non è iniziato bene per lo stabilimente Stellantis di Cassino. Dopo il primo stop dell’anno fino al 16 gennaio, a quanto pare nemmeno in quella data si ripartirà con il rientro completo degli operai nel sito produttivo. La sequenza di fermi produttivi programmati sta creando nuove difficoltà. Il gruppo automobilistico che dallo scorso anno è guidato dal CEO Antonio Filosa ha comunicato il calendario aggiornato: giovedì 15 gennaio riprende la lastratura, venerdì 16 lavora regolarmente, ma lunedì 19 è previsto un blocco generale.

A Cassino non si arresta ancora la seguenza di fermi produttivi di questo 2026 appena iniziato

Martedì 20 la lastratura riprende regolarmente e la verniciatura riavvia gli impianti. Mercoledì 21 e giovedì 22 entrambi i reparti lavorano normalmente, mentre venerdì 23 resta chiuso per la festività del santo patrono. Martedì 26 gennaio è un nuovo giorno di stop totale. Solo mercoledì 27 lavoreranno regolarmente lastratura, verniciatura e montaggio.

Il sito laziale, già segnato da un 2025 negativo con meno di 20.000 unità prodotte, 105 giorni di fermo e operai scesi a 2.200, continua a vivere incertezza. I sindacati chiedono certezze e sollecitano la presentazione del nuovo piano industriale, atteso nei primi mesi del 2026, mentre la tensione tra lavoratori e azienda resta alta.

Advertisement

I sindacati sperano di sapere al più presto quello che accadrà nei prossimi anni a Cassino. al momento si sa solo che le attuali Alfa Romeo Giulia e Stelvio continueranno ad essere prodotte fino a fine 2027 insieme a Maserati Grecale. Le tre auto però continuano a perdere colpi sul mercato e il rischio è che sia nel 2026 che nel 2027 si possano registrare ulteriori record negativi di produzione. Le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio invece non arriveranno prima del 2028 ma presto avremo le idee più chiare con il nuovo piano industriale di Stellantis.