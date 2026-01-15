FIAT è partner ufficiale della nazionale maschile francese di pallamano

FIAT rafforza il suo rapporto con la Francia. In occasione del Campionato Europeo di Pallamano Maschile 2026, che si svolgerà dal 15 gennaio al 1° febbraio tra Svezia, Norvegia e Danimarca, la casa automobilistica è orgogliosa di annunciare la partnership con la Federazione Francese di Pallamano per supportare la Nazionale Maschile Francese campione in carica. Questa collaborazione unisce due mondi accomunati da valori condivisi: l’autenticità di uno sport che unisce famiglie e comunità, e l’accessibilità di un marchio che porta ottimismo, convivialità e qualità di vita nella quotidianità di tutte le generazioni. FIAT conferma così il suo impegno nel promuovere sport, passione e valori condivisi.

FIAT è orgogliosa di annunciare la sua partnership con la Federazione Francese di Pallamano

In campo come in città, la forza del collettivo, la creatività e la spontaneità sono motori essenziali. FIAT e la pallamano condividono questa stessa visione del movimento: un’esperienza semplice, accessibile e intensa, che si può apprendere fin da piccoli e accompagna ogni fase della vita.

Sport di squadra importante in Francia e la squadra francese maschile e femminile più titolata in tutte le competizioni, la pallamano svolge un ruolo fondamentale nel trasmettere valori a un vasto pubblico: lavoro di squadra, solidarietà e capacità di spingersi oltre i propri limiti. Presente nelle scuole, nei club e nelle comunità, accompagna tutte le generazioni attraverso le prime emozioni e le prime vittorie collettive.

Advertisement

Questo stretto legame è in perfetta sintonia con il DNA della casa torinese, un marchio popolare e intergenerazionale che da sempre è parte integrante della mobilità quotidiana. Con il suo design iconico e allegro e la sua visione di una mobilità urbana responsabile e accessibile, FIAT crea soluzioni adatte alle esigenze di oggi e di domani.

“Questa partnership con la Federazione Francese di Pallamano è una scelta naturale per noi. La pallamano, come il nostro marchio, è uno sport di base, animato da spirito di famiglia, lavoro di squadra e condivisione. Sono valori che ci uniscono e che siamo orgogliosi di promuovere insieme”, spiega Nicolas Leveque, Direttore Marketing di FIAT Francia.

Advertisement

Attraverso questa partnership ufficiale, FIAT e la Federazione Francese di Pallamano difendono una convinzione comune : il movimento deve essere semplice, accessibile, vissuto intensamente e riunire il maggior numero di persone attorno a emozioni condivise.

Dal 15 gennaio e in occasione dei Campionati Europei di pallamano maschile, la casa automobilistica sarà orgogliosamente presente al fianco della nazionale francese di pallamano maschile, offrendo il suo supporto per tutta la durata della competizione. Questa partnership si ricollega alla gloriosa storia di FIAT nello sport (rally, ciclismo, basket, calcio, Olimpiadi invernali, ecc.) e ai valori positivi del lavoro di squadra e della performance. Grazie alla partnership con la Federazione Francese di Pallamano, la casa torinse condivide l’entusiasmo dei tifosi e celebra l’eccellenza della pallamano francese sulla scena europea.