Dodge Charger è la North American Car of the Year 2026

La nuova gamma multi-energia Dodge Charger è stata eletta North American Car of the Year 2026 (NACTOY). Il prestigioso riconoscimento, annunciato oggi al Salone dell’Auto di Detroit, celebra l’impegno di Dodge nel combinare potenza, tecnologia e innovazione senza compromessi. La gamma include modelli iconici come la Dodge Charger Scat Pack biturbo da 550 CV con motore Sixpack e la Dodge Charger Daytona Scat Pack completamente elettrica da 670 CV, espressione della visione elettrificata del brand. Con questa vittoria, Dodge conferma la sua leadership nel mercato multi-energia, offrendo prestazioni eccezionali e soluzioni avanzate sia per gli appassionati di motori tradizionali sia per chi sceglie l’elettrico.

Il premio si aggiunge ai recenti riconoscimenti per Dodge Charger, tra cui quelli di Auto dell’anno da parte di Detroit Free Press, Detroit News e TopGear.com

La giuria del NACTOY è composta da un gruppo indipendente di 50 giornalisti automobilistici provenienti da Stati Uniti e Canada. I giurati valutano i veicoli per i premi North American Car, Truck e Utility Vehicle of the Year, valutando criteri quali innovazione, design, prestazioni e valore. Questa giuria garantisce che i premi vengano assegnati sulla base di valutazioni imparziali piuttosto che sull’influenza di una singola pubblicazione o organo di stampa.

“I nostri giurati hanno ritenuto che la Dodge Charger sia un’auto sportiva completamente moderna, che guarda al futuro ma che al tempo stesso richiama una grande tradizione”, ha dichiarato Jeff Gilbert, presidente di NACTOY. “Che si desideri un motore elettrico o una classica muscle car a benzina, è disponibile. Congratulazioni al team Dodge per questo meritato riconoscimento”.

Advertisement

“Vincere il premio North American Car of the Year è una testimonianza della continua volontà di Dodge di rompere gli schemi e ridefinire i segmenti”, ha dichiarato Matt McAlear, CEO di Dodge. “La gamma Charger offre la potenza che fa per voi, inclusi i 550 cavalli della Scat Pack con motore SIXPACK e i 670 cavalli della Daytona, sia nella configurazione a due che a quattro porte. Questo riconoscimento convalida la nostra visione per il futuro delle muscle car”.

Il premio NACTOY si aggiunge a un impressionante elenco di riconoscimenti per la Charger, che è anche l’orgogliosa vincitrice del premio Car of the Year secondo TopGear.com , Detroit Free Press e The Detroit News.

Advertisement

La nuova gamma Dodge Charger unisce un design iconico ispirato alla tradizione del brand con tecnologie all’avanguardia pensate per offrire prestazioni e comfort senza compromessi. La Charger Scat Pack con motore SIXPACK e la Charger Daytona Scat Pack completamente elettrica vantano la massima potenza della categoria e trazione integrale, esterni muscolosi e spaziosi, oltre a interni completamente rinnovati focalizzati sul conducente, dotati di radio Uconnect 5 da 12,3 pollici con audio wireless, Apple CarPlay e Android Auto. La Charger propone inoltre modalità di guida versatili, funzioni di prestazioni come il Launch Control, ampio volume di carico posteriore e passeggeri, insieme a sistemi di sicurezza avanzati, tra cui frenata automatica, assistenza alla guida e cruise control adattivo con stop and go.