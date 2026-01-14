Dodge Hornet: anche la stampa americana conferma il suo addio

L’altro ieri vi abbiamo dato in anteprima mondiale la notizia della fine definitiva della produzione di Dodge Hornet presso lo stabilimento Stellantis di Pomigliano. Ovviamente la notizia ha fatto il giro del mondo e anche la stampa americana ne ha parlato. Siti importanti come Carscoops e Carbuzz si sono interrogati su cosa ci fosse di vero in questa nostra indiscrezione. Interpellando i dirigenti di Dodge in America hanno avuto la conferma che quanto abbiamo riportato noi corrisponde al vero.

Dodge ha confermato la nostra indiscrezione alla stampa americana: Dodge Hornet dice addio al mercato

Tra l’altro i dirigenti del marchio americano non solo hanno confermato che Dodge Hornet non sarà più prodotta a Pomigliano ma che il suo è un addio definitivo al mercato. I dazi del resto hanno reso davvero difficile vendere questa vettura negli Stati Uniti producendola in Italia e a quanto pare l’idea di spostare la produzione in America non è stata presa in considerazione da Stellantis probabilmente in quanto le esigue vendite rendevano l’operazione non particolarmente conveniente per il gruppo automobilistico.

In risposta alle domande dei media americani Dodge ha scritto: “La produzione della Dodge Hornet, costruita in Italia, è terminata a causa di cambiamenti nel contesto politico”. L’azienda ha poi affermato di essere “impegnata a garantire che i proprietari di Dodge Hornet continuino a ricevere assistenza clienti, assistenza, copertura di garanzia e fornitura continua di ricambi”. Questo significa che negli Stati Uniti Stellantis ha deciso di puntare tutto sulla gemella Alfa Romeo Tonale con il restyling che di recente ha fatto il suo debutto nel mercato americano.

Per il futuro, Dodge punta a rafforzare le prestazioni della sua gamma principale di muscle car multi-energia. Tra i modelli confermati ci sono la nuova Charger R/T e la Charger Scat Pack con motori a combustione interna.

L’azienda ha citato anche la Durango SRT Hellcat da 710 CV e la Charger Daytona Scat Pack, descrivendola come tra le muscle car più potenti e veloci disponibili oggi. Questi modelli confermano l’impegno del marchio nel mantenere al centro della sua offerta auto ad alte prestazioni, capaci di coniugare potenza, tecnologia e appeal storico per gli appassionati di muscle car.

Quanto a Pomigliano si spera presto di avere notizie di nuovi modelli che possano affiancare Fiat Pandina e la stessa Tonale in maniera da garantire la piena occupazione della fabbrica cosa che al momento appare come un traguardo molto lontano.