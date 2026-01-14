L’eresia per Maranello è questa Ferrari diesel realizzata nell’Idaho

La Ferrari, lo abbiamo visto, si è spinta in territori inesplorati negli ultimi anni. E continua a farlo, indubbiamente. Abbiamo visto la Ferrari Purosangue, un SUV crossover, e la FF a trazione integrale. Tuttavia, c’è un confine che Maranello non ha mai osato varcare: il motore a gasolio. E certo, potremmo dire.

Dove non arriva l’orgoglio italiano, arriva la follia americana. In un piccolo garage nei boschi dell’Idaho, i ragazzi di Grind Hard Plumbing hanno deciso di rettificare questa “mancanza” creando la prima Ferrari diesel della storia.

Tutto nasce da un’idea di Tavarish, che ha saggiamente deciso di donare una Ferrari F355 Spider distrutta per un “trapianto d’organi” decisamente controverso. Il donatore è infatti niente di meno che un Volkswagen Touareg V10 Diesel, un SUV il cui motore da 5.0 litri produce 309 CV e una coppia titanica. Tutto molto bello, ma fa ancora tanto male.

Il propulsore da solo pesa circa 350 kg, ovvero un quarto del peso totale della Ferrari F355 originale con il suo V8 ancora a bordo. Un’operazione che farebbe venire un colpo al cuore a qualsiasi purista ferrarista.

Per gestire questa mole di coppia e prepararsi, volendo, alla scalata della Pikes Peak, il team ha dovuto trasformare la Spyder in una versione hardtop, installare una gabbia a rulli e, in un mix di marchi che sembra una barzelletta, accoppiare il V10 tedesco a una trasmissione manuale a sei velocità prelevata da una Porsche Cayman. Nonostante l’assurdità, l’auto sta iniziando a riprendere forma, con sedili Corbeau nuovi e una lista di lavori che include adattatori e frizioni rinforzate.

La Ferrari a gasolio non è comunque l’unica sportiva blasonata di questo tipo. Trident Iceni o le super berline come l’Audi A8 4.2 TDI o la BMW M550d hanno adottato motori del genere. Non parliamo di brand come Ferrari, chiaramente. Eppure, prima che il “Dieselgate” fermasse la rivoluzione e l’avvento delle EV prendesse il sopravvento, i motori diesel sembravano destinati a conquistare anche le prestazioni.