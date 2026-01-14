Alfa Romeo Stelvio e Giulia: nessun ritocco estetico per loro fino a fine carriera, “Sono ancora fantastiche”

Alfa Romeo Stelvio e Giulia sono state confermate ufficialmente nei giorni scorsi dal numero uno di Alfa Romeo Santo Ficili al Salone dell’auto di Bruxelles 2026 dove il marchio del biscione è tra i protagonisti con la sua gamma. Il CEO della casa automobilistica milanese non solo ha confermato queste due vetture fino alla fine del prossimo anno ma ha pure chiarito che le due vetture non subiranno alcun restyling estetico come invece si era vociferato in precedenza.

Santo Ficili conferma che per Alfa Romeo Stelvio e Giulia non ci sarà nessun ritocco estetico

Ovviamente questo non significa che non ci saranno novità per Alfa Romeo Stelvio e Giulia. Ficili infatti ha confermato che in questi due anni ci saranno numerose edizioni limitate come la Giulia Quadrifoglio Luna Rossa mostrata al Salone di Bruxelles 2026 che manteranno alta l’attenzione su queste due vetture che fanno ormai parte della storia della casa automobilistica del biscione.

Ficili ha detto chiaramente che anche se sono presenti sul mercato ormai da oltre un decennio le due auto non richiedono particolari modifiche estetiche essendo ancora molto belle. “Sono fantastiche, non si può immaginare di andare a toccare l’estetica”, ha dichiarato il capo di Alfa Romeo. Ficili ha definito le attuali Alfa Romeo Stelvio e Giulia come “auto uniche”, apprezzate sia per il loro design distintivo sia per il piacere di guida che offrono.

Proprio per questo, il marchio ha deciso di riaprire gli ordini anche per le versioni Quadrifoglio, rispondendo a una domanda dei clienti che continua a essere molto forte: “i clienti le vogliono”, sottolinea Ficili. Il dirigente ha poi aggiunto che le vetture sono state adeguate alle nuove normative, garantendo piena conformità e sicurezza. Grazie a questi aggiornamenti, la produzione e le vendite delle Alfa Romeo Stelvio e Giulia Quadrifoglio proseguiranno regolarmente fino al 2027, permettendo agli appassionati di continuare a godere di un modello iconico, capace di combinare prestazioni elevate, stile e tecnologia in un’unica esperienza di guida esclusiva.

Infine ricordiamo che sempre da Bruxelles Ficili ha parlato anche delle nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia dicendo che il loro debutto avverrà nel corso del 2028. Il CEO ha lasciato intendere però che nel corso del 2026 su queste auto trapeleranno ulteriori dettagli.