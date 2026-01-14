Alfa Romeo a Vienna Drive: in primo piano la Nuova Tonale, la Junior Ibrida Sport Speciale e l’esclusiva Giulia Quadrifolgio

Dal 15 al 18 gennaio, Alfa Romeo sarà protagonista della fiera della mobilità Vienna Drive, ospitata presso la Messe Wien, Hall B, dove esporrà una selezione dei suoi modelli più sportivi, noti per offrire un’esperienza di guida distintiva e fortemente orientata alle prestazioni. La presenza del marchio all’evento sottolinea il legame tra tradizione sportiva e innovazione, elementi centrali della filosofia della casa milanese.

Dal 15 al 18 gennaio 2026, Alfa Romeo presenterà al Vienna Drive la nuova Tonale, la Junior Ibrida Sport Speciale e la Giulia Quadrifoglio Collezione

Al centro dell’esposizione si colloca la nuova Alfa Romeo Tonale, prossima al debutto sul mercato austriaco. L’evoluzione di questo SUV compatto a vocazione sportiva ha posto particolare attenzione al piacere di guida tipico del brand e a uno stile deciso, capace di rendere la Tonale immediatamente identificabile come una vera Alfa. Ogni dettaglio richiama l’eredità del marchio, reinterpretata in chiave contemporanea. L’abitacolo propone un ambiente confortevole e curato, con materiali di qualità, cinque diversi livelli di allestimento e una dotazione tecnologica ulteriormente ampliata. Tra le principali dotazioni figurano i sedili anteriori ventilati, la ricarica wireless per smartphone, gli specchietti esterni antiabbagliamento e il climatizzatore automatico bizona con sistema di ricircolo intelligente dell’aria, pensato per migliorare il comfort a bordo.

Il modello è disponibile con diverse motorizzazioni: a Vienna Drive verrà presentata la Tonale Ibrida con tecnologia mild-hybrid. Eroga 129 kW (175 CV), 15 CV in più rispetto al modello precedente. Rimane la combinazione di un motore a benzina turbocompresso da 1,5 litri con un motore elettrico a 48 volt (P2). Un cambio a doppia frizione a sette rapporti trasferisce la potenza alle ruote anteriori.

Advertisement

I visitatori potranno ammirare anche l’Alfa Romeo Junior Ibrida Sport Speciale. Questo modello è dotato di un sistema ibrido a 48 V che combina un motore a benzina turbocompresso da 1,2 litri con un motore elettrico per una potenza totale di 107 kW (145 CV). Il SUV compatto coniuga l’eleganza italiana con tecnologie innovative e autentica sportività. Tra i punti salienti del suo ricco equipaggiamento figurano cerchi in lega Sport speciale da 18 pollici, esclusivi emblemi Sport Speciale sui parafanghi anteriori, vetri posteriori oscurati, sedili anteriori riscaldati in Alcantara/pelle, sedile del conducente con funzione massaggio, volante in pelle con cuciture bianche, pedaliera sportiva in alluminio, pianale del bagagliaio regolabile in altezza e cruise control intelligente.

Un’attrazione speciale per gli amanti delle prestazioni sarà l’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, esposta al Vienna Drive. Questo modello incarna la sportività senza compromessi del marchio e coniuga un design esclusivo con la più moderna tecnologia racing. È equipaggiata con un motore V6 biturbo da 2,9 litri che eroga 382 kW (520 CV), garantendo pura sportività ed emozione. La variante Quadrifoglio tornerà nella gamma Alfa Romeo nel 2026.