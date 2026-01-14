Nuova Alfa Romeo Tonale al debutto in Francia: i prezzi partono da 41.000 euro

La nuova Alfa Romeo Tonale debutta in Francia dopo il recente aggiornamento ricevuto. Più matura nello stile, più avanzata nei contenuti e ancora più appagante su strada, la nuova Tonale consolida il DNA sportivo del marchio in un segmento in rapida evoluzione, grazie a una gamma aggiornata e a un listino che parte da 41.000 euro. Il modello esprime fin dal primo sguardo una personalità forte, frutto di un design rivisitato che introduce il nuovo scudetto concavo, chiaro richiamo alla tradizione storica del Biscione, e una griglia Trilobo ridisegnata per rafforzarne l’impatto visivo.

Disponibile in Francia a partire da 41.000 euro, la nuova Alfa Romeo Tonale segna l’inizio di un nuovo capitolo della sua storia

Completano l’insieme i nuovi cerchi in lega, disponibili fino a 20 pollici, che contribuiscono a un look più sportivo e moderno. Le proporzioni risultano più decise grazie a una carreggiata ampliata e a un frontale otticamente ribassato, elementi che enfatizzano dinamismo ed equilibrio. La gamma cromatica si arricchisce con tinte iconiche come Rosso Brera, Verde Monza e Giallo Ocra, abbinate al tetto nero a contrasto, ora disponibile su tutte le versioni, per valorizzare ulteriormente il carattere distintivo della Tonale.

All’interno, le modifiche sono altrettanto significative. La Tonale presenta nuove opzioni per i rivestimenti, tra cui pelle rossa e Alcantara bianco/nero, abbinate a materiali pregiati e un’illuminazione ambientale ridisegnata. Il tutto ruota attorno a un abitacolo incentrato sul guidatore, dotato di un quadro strumenti digitale da 12,3 pollici, un touchscreen da 10,25 pollici e un nuovo selettore del cambio modernizzato. Gli occupanti beneficiano di un comfort migliorato grazie ai sedili regolabili elettricamente, riscaldabili o ventilati (a seconda dell’allestimento) e a una suite tecnologica di alta gamma.

L’esperienza di guida è ulteriormente esaltata grazie a un telaio bilanciato, a uno sterzo tra i più diretti del segmento e a tecnologie derivate direttamente dal know-how Alfa Romeo, come le sospensioni elettroniche Dual Stage Valve. La nuova Alfa Romeo Tonale rimane fedele alla sua missione: offrire una sportività accessibile a tutti, coniugando piacere di guida quotidiano, precisione meccanica ed efficienza. In Francia sono disponibili tre motori: l’Ibrida da 175 CV, il diesel da 130 CV e l’ibrido plug-in Q4 da 270 CV, in grado di percorrere fino a 70 km in modalità elettrica.

La gamma francese è stata completamente riprogettata per offrire una panoramica più chiara dell’offerta, migliorando al contempo le dotazioni di ogni livello di allestimento. La nuova Alfa Romeo Tonale entra in gamma a 41.000 euro con un equipaggiamento molto completo, tra cui l’illuminazione distintiva 3+3, cerchi da 17 pollici, quadro strumenti digitale, infotainment connesso, climatizzatore bizona e cruise control adattivo. La versione Sprint aggiunge elementi stilistici più sportivi, cerchi da 18 pollici, navigatore integrato e un ambiente interno più raffinato.

Al livello più alto, l’allestimento Ti offre un elevato livello di raffinatezza con rivestimenti in pelle, sedili regolabili elettricamente e riscaldabili, volante riscaldabile e palette del cambio in alluminio per un’esperienza davvero premium. Infine, l’allestimento Veloce incarna appieno il DNA sportivo del marchio grazie ai fari Full LED Matrix, alle pinze freno Brembo rosse, ai cerchi da 19 pollici, alle sospensioni adattive e al Techno Pack.

La gamma presenta anche un’esclusiva edizione di lancio che eleva la sportività italiana ai massimi livelli. Progettata come tributo all’interpretazione contemporanea delle prestazioni di Alfa Romeo, la Tonale Sport Speciale vanta un design esclusivo per esterni e interni, che unisce carattere deciso e raffinatezza. Esternamente, è immediatamente riconoscibile per i dettagli argentati sulle minigonne laterali e sul paraurti posteriore, le pinze freno Brembo nere con firma “Ghiaccio” e il lettering Alfa Romeo bianco, che esalta l’impatto visivo del modello. Gli interni adottano un’atmosfera distintiva con esclusivi sedili in Alcantara bianca e nera, una plancia rivestita in Alcantara, cuciture bianche a contrasto e illuminazione ambientale con animazioni specifiche che evocano il Biscione (emblema Alfa Romeo).

La nuova Alfa Romeo Tonale beneficia anche di una gamma ampliata di optional, rafforzando la sua dimensione premium: tetto panoramico, impianto audio Harman Kardon, pacchetto tecnologico, telecamere a 360°, vernici tristrato e cerchi da 20 pollici completano un elenco pensato per offrire un’ampia personalizzazione.

In occasione del lancio, Alain Descat, Direttore di Alfa Romeo Francia, ha dichiarato: “Con la nuova Alfa Romeo Tonale, il nostro marchio compie un altro passo avanti nella sua ricerca per riscoprire il piacere di guidare. Volevamo offrire una gamma più chiara, più completa negli equipaggiamenti e con un prezzo perfetto in Francia. Tonale ora coniuga ancora più design, prestazioni e tecnologia, il tutto al servizio dell’emozione di guida che rimane al centro della nostra filosofia. Questa nuova offerta rende l’eccellenza italiana più accessibile, senza mai compromettere lo spirito Alfa Romeo”.