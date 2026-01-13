FIAT e Abarth protagoniste a Vienna Drive 2026

Fiat e Abarth parteciperanno insieme alla fiera della mobilità Vienna Drive 2026, dove si presenteranno al pubblico con una gamma composta da quattro modelli rappresentativi. Tra le principali novità in esposizione spicca la nuova Fiat Grande Panda, compatta a cinque porte sviluppata sulla piattaforma smart STLA del Gruppo Stellantis.

Il modello si distingue per uno stile deciso e riconoscibile, con fari anteriori a LED dal design “pixel”, gruppi ottici posteriori a forma di cubo e la scritta PANDA tridimensionale applicata sulle portiere. L’abitacolo è stato progettato per offrire comfort, praticità e soluzioni intelligenti per l’uso quotidiano, grazie a spazi ben organizzati, vani portaoggetti modulari e sistemi tecnologici semplici e intuitivi.

La gamma motorizzazioni prevede tre opzioni – elettrica, ibrida e benzina – per rispondere a esigenze diverse. L’esemplare esposto a Vienna Drive è equipaggiato con la motorizzazione mild hybrid, che abbina un motore turbo benzina 1.2 da 74 kW (101 CV) a un’unità elettrica, per una potenza complessiva di 81 kW (110 CV).

La 500 Hybrid celebra la sua anteprima austriaca a Vienna Drive. Prodotta nello storico stabilimento Mirafiori di Torino, questa vettura compatta simboleggia molto più del forte legame tra il marchio FIAT e la sua città natale. Il modello coniuga la ricca tradizione del marchio con tecnologie all’avanguardia, celebrando l’eleganza senza tempo e lo spirito del design italiano. La Fiat 500 Hybrid adotta lo stile distintivo e i numerosi dettagli innovativi della Fiat 500 Electric, ma utilizza la tecnologia mild-hybrid per il suo gruppo propulsore. La potenza combinata del motore a benzina da 1,0 litri e del motore elettrico è di 48 kW (65 CV).

La presenza di FIAT al salone è completata dalla Topolino. Con la sua trazione completamente elettrica, questo veicolo leggero segue la strategia del marchio volta a creare una mobilità sostenibile per le aree urbane. Grazie alla sua velocità massima tecnicamente limitata di 45 km/h, può essere guidata da giovani a partire dai 15 anni con la patente AM. Il motore elettrico della Fiat Topolino eroga 6 kW (equivalenti a 8,2 CV). La batteria può essere ricaricata completamente in circa quattro ore utilizzando una normale presa domestica (230 V).

In casa Abarth, la 600e completamente elettrica è al centro della scena. Questo modello ad alte prestazioni vanta una potenza eccezionale di 207 kW (280 CV) e accelera da 0 a 100 km/h in 5,85 secondi. Inoltre, il modello presenta numerosi dettagli estetici e tecnologici ispirati al motorsport. Tra questi, il design aerodinamico ottimizzato con linee decise, lo spoiler aerodinamico, il differenziale autobloccante, l’impianto frenante sportivo con pinze monoblocco e i sedili racing Sabelt.

Chi desidera provare dal vivo i modelli FIAT e Abarth avrà l’opportunità di farlo dal 15 al 18 gennaio alla fiera della mobilità Vienna Drive. La fiera si terrà nel padiglione B del Vienna Exhibition Centre (Messeplatz 1, 1020 Vienna).