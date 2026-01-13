Nuova Alfa Romeo Sprint: un’interpretazione moderna tra stile e sportività

Le immagini che stanno circolando in queste ore sui social hanno immediatamente catturato l’attenzione degli appassionati di auto e, in particolare, del mondo Alfa Romeo. Si tratta di un render digitale, non di un modello reale, realizzato e pubblicato dal creatore digitale Bruno Callegarin, che immagina una possibile nuova Alfa Romeo Sprint reinterpretata in chiave moderna.

Ecco l’ipotesi digitale per una nuova Alfa Romeo Sprint

Il progetto di questa ipotetica nuova Alfa Romeo Sprint, chiaramente ispirato alla Dodge Charger, raffigura una coupé sportiva a quattro porte, caratterizzata da proporzioni filanti, superfici pulite e un’impostazione chiaramente orientata alla sportività. Il frontale è dominato dallo storico scudetto Alfa Romeo, qui integrato in modo affilato e contemporaneo, affiancato da gruppi ottici sottili che richiamano il più recente linguaggio stilistico del marchio. La vista laterale mette in evidenza una linea del tetto bassa e arcuata, cerchi di grande diametro dal disegno sportivo e passaruota muscolosi, elementi che suggeriscono prestazioni elevate e dinamismo.

Al posteriore spiccano i fari orizzontali a tutta larghezza, una soluzione ormai diffusa nel design moderno, abbinati a un diffusore pronunciato e a quattro terminali di scarico, chiaro richiamo all’anima sportiva che da sempre accompagna il nome Sprint. Il colore rosso scelto per il render rafforza ulteriormente il legame con la tradizione Alfa Romeo, rendendo l’insieme immediatamente riconoscibile e fortemente evocativo.

Ovviamente al momento non sembra esserci alcuna possibilità di vedere un modello di questo tipo nella gamma di Alfa Romeo. Più che una nuova Alfa Romeo Sprint quello che in tanti attendono con trepidazione è l’arrivo di una nuova Alfa Romeo Giulia che a quanto dichiarato nelle scorse ore dal CEO della casa milanese Santo Ficili non vedremo prima del 2028 al pari della nuova Alfa Romeo Stelvio. La nuova Giulia sarà parente proprio della vettura che ha dato ispirazione a questo render e cioè la muscle car Dodge Charger. Tuttavia tra le due auto a parte la piattaforma e forse qualche motore esteticamente parlando ci dovrebbe essere un vero e proprio abisso.