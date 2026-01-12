Maserati apre in grande stile il suo 2026 al Salone dell’automobile di Bruxelles 

La partecipazione di Maserati al Salone dell’Automobile di Bruxelles 2026, in programma dal 9 al 18 gennaio, sta registrando un riscontro estremamente positivo, con grande attenzione da parte di pubblico, media e appassionati. La rassegna segna l’apertura ufficiale dell’Anno del Tridente, che celebra i cento anni del celebre emblema del marchio, simbolo di eleganza, sportività e carattere, ispirato alla Fontana del Nettuno di Bologna.

Il 2026 coincide anche con un’altra ricorrenza storica: il centenario dell’esordio di Maserati nelle competizioni, avvenuto alla Targa Florio con la vittoria di classe della leggendaria Tipo 26. Nei primi giorni della manifestazione, lo stand Maserati nel Padiglione 11, curato dal partner D’Ieteren, si è affermato tra i più visitati. In esposizione quattro modelli rappresentativi della visione attuale del brand: MCPURA Cielo, GranCabrio Folgore, Grecale Folgore e Grecale Lumina Blu Special Edition, sintesi di lusso, performance e sostenibilità.

Il weekend è stato impreziosito da un evento esclusivo dedicato a clienti e ospiti VIP, arricchito dalla presenza di esemplari unici come GranTurismo e GranCabrio Meccanica Lirica e dalla spettacolare GT2 Stradale, autentici simboli dell’eccellenza Maserati.

In particolare, il progetto Meccanica Lirica rappresenta un capitolo fondamentale nella storia del Marchio. Creato per celebrare il ritorno alla produzione delle iconiche GranTurismo e GranCabrio nello storico stabilimento di Modena, il concept fonde l’ingegneria di precisione con la tradizione teatrale e musicale della città emiliana. Le due creazioni one-off, la GranTurismo Meccanica Lirica e la GranCabrio Meccanica Lirica, incarnano questa visione attraverso una potente qualità sensoriale ed estetica.

La GranTurismo, rifinita in un intenso Rosso Velluto ispirato ai sipari dei teatri d’opera, evoca l’intimità di una sala da concerto, mentre la GranCabrio, in Oro Lirico, cattura la luce e il calore del palcoscenico per un’interpretazione en plein air dell’esperienza dell’opera. Entrambe le vetture sono state create presso le Officine Fuoriserie Maserati, il laboratorio artigianale su misura del marchio, dove materiali, finiture e dettagli esprimono una fusione di ingegneria, eleganza ed esclusività. Inoltre, l’evento di sabato ha presentato anche la GT2 Stradale, la supercar omologata per la strada le cui soluzioni tecniche derivate dalla pista, la potenza e le prestazioni dinamiche testimoniano la tradizione motoristica di Maserati e la sua visione incentrata sulle prestazioni.

Fino al 18 gennaio, al Salone dell’Automobile di Bruxelles, i visitatori potranno ammirare quattro modelli Maserati sullo stand, tra cui l’affascinante MCPURA Cielo, la nuova supercar sportiva del Tridente caratterizzata da un design esterno rinnovato, materiali di altissima qualità e interni sempre più raffinati ed esclusivi. Sotto il cofano, l’iconico Nettuno V6, simbolo della passione intramontabile di Maserati per le corse. Il modello esposto, in configurazione “open-air”, si distingue per la livrea di lancio Aqua Rainbow della collezione Fuoriserie. Al suo fianco, la GranCabrio Folgore in Bianco Astro unisce l’eleganza di una cabrio alla potenza di un propulsore 100% elettrico e al piacere della guida en plein air per quattro persone. Con una velocità massima di 290 km/h, è la cabrio elettrica più veloce sul mercato.

In esposizione anche la Grecale Folgore, il SUV premium 100% elettrico, con autonomia WLTP fino a 580 km e verniciatura esclusiva Verde Royale con interni Ghiaccio della collezione Fuoriserie di Maserati. La vettura è dotata di serie del sistema di trazione integrale AWD-Disconnect per garantire un’autonomia estesa. Infine, riflettori puntati sul debutto europeo della Grecale Lumina Blu Special Edition, una versione esclusiva che abbina un look raffinato a un pacchetto tecnologico completo, offrendo tutto il necessario per rendere ogni viaggio ancora più iconico e confortevole. Tra i suoi punti di forza, l’esclusiva colorazione esterna Night Interaction, che crea un meraviglioso contrasto con i cerchi Pegaso da 21″, le pinze freno gialle e il Tridente giallo sul montante C. Gli interni sono rivestiti in pregiata pelle Cioccolato e impreziositi da inserti in radica a poro aperto.

La combinazione di questi elementi, dall’esposizione ricca e coinvolgente alle auto iconiche e all’esclusiva serata VIP, sta rendendo la presenza di Maserati al Salone dell’automobile di Bruxelles un successo clamoroso, presentando l’Anno del Tridente come un periodo di celebrazione, innovazione e consolidamento per il Marchio sulla scena automobilistica mondiale.

Santo Ficili, COO di Maserati, ha dichiarato: ” L’entusiasmo che stiamo riscontrando al Salone dell’Automobile di Bruxelles conferma la forza del marchio in un momento altamente simbolico. L’Anno del Tridente si è aperto con una risposta estremamente positiva da parte del pubblico, a testimonianza di una visione che unisce tradizione, innovazione ed eccellenza artigianale. Maserati guarda al futuro con fiducia e ambizione, riaffermando la propria leadership nel segmento del lusso ad alte prestazioni”.