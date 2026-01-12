Nove auto per 17 milioni di dollari: Ferrari e altre meraviglie in un’asta da sogno

Diverse auto rare riunite sotto lo stesso tetto è insolito, ma scoprire che appartengono tutte a un unico, fortunatissimo individuo è roba da far impallidire (e impazzire) qualsiasi appassionato. Questo mese, l’Arizona Biltmore di Phoenix ospiterà la Longhorn Collection, un tesoro di nove supercar che RM Sotheby’s batterà all’asta durante il primo grande evento del 2026, il 23 gennaio.

Nonostante il proprietario resti ufficialmente anonimo, i rumors puntano decisi verso Gary Thomas, un dirigente texano con un debole per le Ford, ma che a quanto pare ha anche un particolare talento (e un portafogli stragonfio) per scegliere anche le europee.

La collezione è un inno al Cavallino Rampante, rappresentato da ben sei Ferrari, due Lamborghini e una Porsche. Al vertice della piramide troviamo la Ferrari F50 del 1995, una delle sole 349 prodotte. Con appena 13.200 km e una manutenzione a Newport Beach costata una cifra a sei cifre (ovvero il prezzo di un appartamento), questa belva da 513 CV punta a un incasso record di 9 milioni di dollari.

Non è da meno la Ferrari LaFerrari del 2015, mostro tecnologico da 949 cavalli che combina un V12 con il sistema KERS derivato dalla Formula 1. Con soli 3.119 km percorsi, ci si aspetta che superi i 5 milioni di dollari. A completare il trio delle meraviglie troviamo la Scuderia Spider 16M del 2009, un omaggio ai successi in F1 valutato circa 900.000 dollari. Il resto della scuderia comprende pezzi pregiati come la 575M Maranello, la 328 GTB e una Superamerica.

Per chi preferisce il toro al cavallo, la collezione offre due icone Bertone. C’è una Lamborghini Countach LP400 Periscopio del 1977 (da circa 900.000 dollari) e una 25th Anniversary del 1989. L’unica “intrusa” tedesca è una Porsche 356 B Super 90 Roadster del 1960, che con i suoi 175.000 dollari sembra quasi un acquisto al discount rispetto alle compagne di garage italiane.

In totale, la Longhorn Collection potrebbe fruttare oltre 17 milioni di dollari. Un inizio di stagione 2026 che conferma come il mercato delle serie limitate anni Novanta e Duemila sia più solido che mai, specialmente se hai una Ferrari rossa in garage che hai guidato solo nel vialetto di casa.