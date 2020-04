La collezione di auto molto costose di Kimi Raikkonen

Kimi Raikkonen, l’ultimo campione del mondo con la Ferrari nel 2007, è alla fine della sua carriera in F1. Molti non sanno che il 40enne pilota Alfa Romeo ha una ricca collezione di auto. A proposito, sapevi che la sua prima macchina era una Lada russa? Da allora ha posseduto numerose altre auto, quasi tutte lussuose e costose.

La Rolls-Royce Wraith Black Badge è un’auto imponente che ha fatto il suo debutto al Motor Show di Ginevra del 2016. Il potente britannico è dotato di un motore V12 bicilindrico che produce 624 CV. Il Wraith Black Badge scatta quindi da 0 a 100 km / h in 4,6 secondi. Il prezzo del Wraith Black Badge parte da € 326.000 e secondo i media finlandesi, Kimi Raikkonen ne ha acquistato uno per la sua collezione nel 2017.

Il pilota finlandese ha guidato per Lotus, l’attuale Renault, nelle stagioni 2012 e 2013. Durante la sua permanenza in quel team ha acquistato la Lotus Evora S. L’auto sportiva britannica ha debuttato al British Motor Show nel 2008, la versione S più potente è nata due anni dopo. Sotto il cofano dell’Evora S c’è un motore V6 da 3,5 litri sovralimentato che produce 345 CV e una velocità massima di 277 km / h. L’accelerazione da 0 a 100 richiede solo 4,6 secondi. Il prezzo di una Evora S del 2017 è compreso tra € 143.000 e € 165.000.

Kimi Raikkonen possiede anche una Ferrari Enzo. La vettura prende il nome dal fondatore della Ferrari, l’auto è senza dubbio una delle Ferrari più veloci di sempre. Questa bellissima unità fu prodotta tra il 2002 e il 2004. Kimi Raikkonen è riuscito a procurarsi una delle 400 copie prodotte e ad aggiungerle alla sua collezione. L’auto ha un corpo composito avanzato, un motore V12 da 660 CV e può correre da 0 a 100 km / h in 3,6 secondi. La velocità massima è di 355 km / h. Questa auto iconica fu per inciso la prima Ferrari del pilota finlandese.

Nella collezione del pilota finlandese c’è spazio anche per una Ferrari F12 Berlinetta ha debuttato al Salone di Ginevra del 2012 e ha sostituito la 599. Sotto il cofano della Ferrari c’è un motore V12 che eroga 730 cavalli. Maranello dichiara una velocità massima di oltre 340 km / he un’accelerazione da 0 a 100 km / h in soli 3,1 secondi. I prezzi partono da € 275.000.

La Ferrari 488 ha debuttato nel 2015. Tuttavia, tre anni dopo, la Ferrari ha rilasciato la variante Pista al Motor Show di Ginevra. Era più veloce e più leggera, ideale per l’uso in pista. La fonte di energia è un V8 da 3,9 litri e eroga 710 CV. L’allora amministratore delegato della Ferrari Sergio Marchionne ha rivelato al Salone di Ginevra del 2018 che Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel avevano entrambi ordinato le proprie Pista alla Ferrari.

