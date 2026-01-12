Jeep Wrangler dice addio all’Europa

Jeep ha fatto sapere nelle scorse ore che entro il 2026 Jeep Wrangler uscirà definitivamente dai suoi listini in Europa. Si tratta di una novità che a detta della stessa casa automobilistica americana si è resa necessaria a causa di un mercato in continua evoluzione e soprattutto a causa delle nuove normative sulle emissioni che rendono proibitivo vendere questo modello nel vechio continente. Jeep ha detto senza troppi giri di parole che a causa di tutto ciò la Wrangler uscirà dai suoi listini in Europa in maniera graduale.

Jeep Wrangler sta per lasciare il mercato europeo, al suo posto arriva Jeep Recon

Jeep Wrangler è una vera e propria icona automobilistica. Negli Stati Uniti anche nel 2025 si è confermata come il fuoristrada più venduto in quel paese. Ovviamente in Europa non ha lo stesso appeal anche perchè si tratta di un modello forse troppo grande come dimensioni per le strette strade del continente. Non si esclude che la decisione di interrompere la sua vendita in Europa possa derivare anche dall’imminente debutto del fuoristrada Jeep Recon che arriverà sul mercato nel corso dei prossimi mesi ed è stato definito come una vettura ispirata alla Wrangler ma con un design più moderno e a misura di città. Tra l’altro questo veicolo che inizialmente doveva essere solo elettrico sarà anche ibrido.

Jeep conferma inoltre gli investimenti sul portfolio europeo, inclusa la nuova Wagoneer S, ma precisa che i progetti per una Wrangler elettrica restano al momento top secret.

Ricordiamo infine la notizia che vi abbiamo dato nei giorni scorsi e cioè che negli Stati Uniti, la Casa americana interromperà la vendita delle versioni plug-in dei suoi modelli, privilegiando powertrain ibridi, full electric e con range extender, ritenuti più adatti alle esigenze di Usa e Canada. Tra i modelli plug-in che scompariranno dal mercato nordamericano ci sono la Wrangler 4xe, la Grand Cherokee 4xe, la Chrysler Pacifica e l’Alfa Romeo Tonale PHEV. Questa strategia riflette la nuova direzione di Jeep, orientata a elettrificazione graduale e soluzioni più in linea con la domanda effettiva dei clienti, pur continuando a puntare su innovazione e aggiornamenti per i modelli chiave come la Grand Wagoneer e il Ram 1500.