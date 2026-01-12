Leapmotor B05: come tentare di elettrificare l’Europa a meno di 30.000 euro

Il 2026 potrebbe davvero essere l’anno del “grande balzo” per Leapmotor in Europa. Al Salone dell’automobile di Bruxelles, il marchio cinese, strategicamente distribuito dal gruppo Stellantis, ha finalmente deciso di vuotare il sacco sulla B05, la compatta elettrica che promette di scuotere il mercato grazie al prezzo di un’utilitaria ben fornita. Dopo aver giocato a nascondino a Monaco nel 2025, mostrandoci solo le “curve” esterne, il produttore ha svelato le specifiche tecniche che dovrebbero far tremare la concorrenza europea.

Sotto una carrozzeria che ormai non è più un mistero, la Leapmotor B05 nasconde una batteria da 67,1 kWh, capace di garantire un’autonomia di 460 km nel ciclo combinato WLTP. Un dato che, pur essendo “nella media”, non troppo esaltante o scioccante, diventa interessante se abbinato a una potenza di ricarica rapida superiore a 170 kW. Si può quindi ricaricare l’auto nel tempo di un caffè e un pasticcino, evitando di trasformare la sosta alla colonnina in un campeggio.

Nonostante la potenza esatta del motore rimanga un segreto, l’azienda promette uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 6,7 secondi. Abbastanza per lasciare al semaforo più di un automobilista convinto che “cinese” faccia rima con “lento”. Ma di potenza, specie per questa categoria di veicoli, non si è mai troppo affamati o persino interessati.

Dentro, la B05 non rinuncia all’effetto wow. La plancia è dominata da un touchscreen da 14,6 pollici (se vogliamo, quasi un televisore da cucina) affiancato da un quadro strumenti digitale. Il tunnel centrale separa guidatore e passeggero in modo abbastanza netto, integrando però la ricarica wireless. Sia mai che qualcuno a bordo resti con lo smartphone scarico. C’è anche un ampio tetto in vetro che inonda di luce l’abitacolo, perfetto per ammirare il cielo.

Il prezzo dovrebbe aggirarsi al di sotto o intorno ai 30.000 euro. Insieme al SUV B03X e alla versione ad autonomia estesa del B10, la B05 arriverà nelle concessionarie entro la fine dell’anno con una strategia di listino aggressiva. Resta da vedere se il pubblico europeo sarà pronto a questo “salto” tecnologico.