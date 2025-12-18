Leapmotor al Salone dell’auto di Bruxelles 2026: anteprima europea per la B03X

Leapmotor confermerà al Salone dell’Automobile di Bruxelles 2026 la propria strategia orientata all’innovazione tecnologica e al rafforzamento della presenza in Europa. L’evento sarà il palcoscenico dell’anteprima europea della nuova B03X, affiancata dalla presentazione del design degli interni della B05 e della B10 dotata di tecnologia REEV, capace di estendere l’autonomia grazie al supporto di un generatore termico.

Leapmotor ribadirà il suo impegno per l’innovazione e l’espansione europea al Salone dell’auto di Bruxelles 2026

La Leapmotor B03X si propone come un autentico crossover elettrico di segmento B, sviluppato su una piattaforma globale di nuova concezione. Il progetto integra soluzioni aerodinamiche evolute, sistemi avanzati di assistenza alla guida e un’architettura modulare pensata per massimizzare efficienza e flessibilità d’impiego. Le dimensioni generose — oltre 4,2 metri di lunghezza, 1,8 metri di larghezza, 1,6 metri di altezza e un passo superiore a 2,6 metri — assicurano un abitacolo ampio e confortevole per tutti gli occupanti.

L’estetica combina linee fluide ed elementi funzionali, con un Cx di circa 0,26, maniglie semi-integrate, firma luminosa full LED e cerchi da 18 pollici. All’interno, materiali curati e interfacce intuitive elevano ergonomia e praticità. La B03X interpreta così la visione Leapmotor di una mobilità urbana elettrica evoluta, sostenibile e distintiva.

Il nuovo Leapmotor B05 è un esempio di stile e innovazione: unisce un design esterno audace e dinamico a interni completamente nuovi che ridefiniscono comfort e funzionalità. Le linee ampie e aerodinamiche e le porte senza cornice creano una silhouette atletica che cattura l’attenzione. L’inconfondibile illuminazione a LED e il frontale audace ne sottolineano ulteriormente il carattere moderno e orientato alle prestazioni.

Al Salone dell’automobile di Bruxelles 2026, Leapmotor presenterà per la prima volta gli interni della B05: sedili ergonomici, materiali di alta qualità e tecnologia intuitiva si uniscono per offrire un comfort superiore e funzionalità che migliorano la vita. Dagli esterni sportivi agli interni raffinati, la B05 offre un’esperienza di guida tanto emozionante quanto confortevole.

Leapmotor lancerà il nuovo B10 (REEV) , il SUV compatto basato sulla piattaforma LEAP 3.5, che unisce i vantaggi della guida completamente elettrica alla flessibilità di un generatore di bordo (estensione dell’autonomia). La tecnologia Range -Extended Electric Vehicle (REEV) , già nota dalla C10 REEV (valori combinati secondo WLTP: consumo energetico (ponderato) 20,5 kWh/100 km più 0,4 l/100 km; emissioni di CO₂ 10 g/km; classe di CO₂ A; con batteria scarica: consumo di carburante 6,4 l/100 km; classe di CO₂ E) , è una forma speciale di tecnologia ibrida EV.

Utilizza un piccolo motore a benzina ad alta efficienza come generatore per ricaricare la batteria quando necessario, garantendo così viaggi a lunga distanza senza interruzioni. A differenza degli ibridi convenzionali, il sistema REEV non aziona direttamente le ruote, ma mantiene la carica della batteria per una potenza elettrica costante. Con queste tre anteprime, Leapmotor dimostra la sua ambizione di ridefinire la mobilità elettrica in Europa e di integrare tecnologia, sicurezza e stile nel suo portafoglio in crescita.