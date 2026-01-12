Alfa Romeo Giulia Sport Wagon: il modello mai nato che ancora oggi ci fa sognare

Alfa Romeo Giulia Sport Wagon è l’ennesimo render di una Alfa Romeo in versione station wagon che è stato pubblicato nei giorni scorsi sui social dal creatore digitale Restomod GT. Si tratta di una versione mai nata del mitico modello che quasi tutti gli alfisti hanno sperato di vedere ad un certo punto nella gamma della casa automobilistica del biscione ma che come sappiamo purtroppo non è arrivato. Si spera però che a questa lacuna Alfa Romeo possa porre rimedio con la futura generazione in arrivo nel corso dei prossimi anni.

Ecco come sarebbe potuta apparire una Alfa Romeo Giulia Sport Wagon che purtroppo non vedremo mai

Alfa Romeo Giulia Sport Wagon è un’idea che per tanti anni è girata nella mente di tutti i fan del biscione e forse per qualche tempo anche in quella dei dirigenti di Alfa Romeo che però alla fine hanno deciso di non proporla. Del resto in un mercato sempre più dominato da SUV e crossover un modello di questo tipo non avrebbe probabilmente garantito i numeri giusti per poter giustificare l’eventuale investimento economico necessario per portarla sul mercato. Di conseguenza purtroppo si tratta di una creazione digitale destinata a rimanere tale almeno per quello che concerne il breve e medio periodo. Se poi le cose nel lungo periodo nel mercato auto dovessero cambiare e allora non possiamo escludere nulla.

Questa Alfa Romeo Giulia Sport Wagon puramente ipotetica ci mostra quello che il marchio potrebbe essere ma che alla fine decide di non essere in vista dell’ennesimo piano di rilancio che ci dovrebbe finalmente rivelare quanti e quali modelli arriveranno nella gamma del brand premium di Stellantis. A breve in particolare si attendono notizie a proposito della nuova Alfa Romeo Stelvio e della nuova Alfa Romeo Giulia senza dimenticare la fantomatica erede di Tonale che forse sarà prodotta a Melfi su piattaforma STLA Medium.