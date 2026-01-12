Jeep Grand Wagoneer 2026 arriva nei concessionari: si apre un nuovo capitolo per il maxi SUV

Jeep entra nel 2026 con entusiasmo, puntando sia su ciò che sta lasciando la gamma sia su ciò che sta per arrivare. Tra le novità più rilevanti, la rinnovata Jeep Grand Wagoneer 2026 ha iniziato a raggiungere le concessionarie, segnando la nuova fase per il SUV full-size di lusso del marchio. Il Grand Wagoneer resta il top di gamma Jeep, combinando le capacità off-road iconiche con materiali premium e tecnologia avanzata. La versione 2026 introduce aggiornamenti mirati: maggiore flessibilità nella trasmissione, design esterno rinnovato e interni modernizzati.

Jeep Grand Wagoneer 2026 al debutto nei concessionari americani di Jeep: si apre una nuova era per il grande SUV

La gamma è centrata sul motore HURRICANE I6 biturbo da 3,0 litri, con 420 cavalli e 660 Nm, offrendo potenza fluida, accelerazioni sicure e capacità di traino fino a 4.500 kg, ideale per ogni tipo di utilizzo, dal viaggio in famiglia al lavoro o alle avventure all’aperto. Jeep sta anche preparando qualcosa di completamente nuovo per la prossima stagione: il primo SUV elettrico ad autonomia estesa americano nel segmento premium full-size. Questo modello avrà la denominazione 4xe e arriverà entro la seconda metà del 2026. Esteticamente, la Grand Wagoneer 2026 presenta un design frontale rinnovato che ne accentua la presenza senza perdere il look audace e verticale che la caratterizza.

Nuove tinte esterne e pacchetti di personalizzazione consentono agli acquirenti di personalizzare al meglio il SUV in base ai propri gusti, che si tratti di un lusso classico o di un look più aggressivo e moderno. All’interno, una nuova opzione di colori si aggiunge alla palette cromatica e l’Head-Up Display disponibile è stato ampliato, proiettando più informazioni direttamente nella linea visiva del conducente per maggiore comodità e sicurezza.

Jeep punta sul prezzo competitivo della Jeep Grand Wagoneer 2026, con il motore Hurricane che parte da meno di 65.000 dollari, offrendo dimensioni, potenza e tradizione da SUV full-size di lusso. La gamma varia dal modello base agli allestimenti Limited e Summit, consentendo agli acquirenti di scegliere il livello di tecnologia e comfort desiderato.

La Jeep Grand Wagoneer Limited Reserve 2026 in arrivo presso York Chrysler Dodge Jeep Ram Fiat (Indiana) include il pacchetto opzionale da 7.000 dollari con funzionalità di lusso avanzate e il Pacchetto Apparenza Nera, con cerchi da 22”, inserti neri e griglia titanio. Un SUV potente, esclusivo e moderno, pronto a consolidare le ambizioni premium di Jeep.