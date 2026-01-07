Vauxhall partner automobilistico ufficiale del Team GB ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026

Due simboli storici del Regno Unito avviano una collaborazione di rilievo: Vauxhall è stata nominata partner automobilistico ufficiale del Team GB. L’accordo mette in relazione una delle realtà sportive più seguite del Paese con uno dei marchi automotive più noti, dando vita a un’alleanza orientata al futuro. Nell’ambito della partnership, il brand di Stellantis affiancherà gli atleti britannici nel percorso di preparazione verso i Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026 e, successivamente, verso le Olimpiadi estive di Los Angeles 2028.

Vauxhall che supporterà gli eroi olimpici britannici nella preparazione per i prossimi Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026

Il legame tra Vauxhall e il territorio nazionale affonda le radici nella sua storia industriale: il marchio realizzò la prima vettura nel 1903 nel sito del sud di Londra e, a oltre un secolo di distanza, continua a produrre veicoli nel Regno Unito. In particolare, lo stabilimento di Ellesmere Port rappresenta un primato nazionale, essendo il primo impianto dedicato esclusivamente alla produzione in serie di veicoli elettrici, dove oggi nascono il Combo Electric Life e il furgone Combo Electric.

Eurig Druce, Amministratore Delegato di Vauxhall e Amministratore Delegato del Gruppo Stellantis UK, ha dichiarato: “Questa partnership rappresenta un connubio perfetto tra due iconici nomi britannici. Con 200 concessionari in tutto il Paese, l’utilitaria più venduta in Gran Bretagna e una lunga tradizione manifatturiera nel Regno Unito, Vauxhall si impegna a supportare persone vere, viaggi vere e comunità vere della Gran Bretagna. Siamo orgogliosi di sostenere la prossima generazione di talenti britannici mentre aiutiamo gli atleti del Team GB a prepararsi per Milano Cortina 2026 e Los Angeles 2028”.

Advertisement

Dame Katherine Grainger, Presidente della British Olympic Association, ha dichiarato: “Vauxhall è una parte consolidata e affidabile della vita quotidiana in Gran Bretagna e siamo molto lieti di accoglierla nella famiglia del Team GB. Il loro impegno per un futuro più sostenibile è in linea con le nostre ambizioni e siamo fiduciosi che questa partnership farà una differenza significativa. Il supporto di Vauxhall svolgerà un ruolo importante nella preparazione dei nostri atleti per Milano Cortina 2026 e poi per LA28, e non vediamo l’ora di lavorare a stretto contatto con loro negli anni a venire”.

Vauxhall è all’avanguardia nell’elettrificazione della Gran Bretagna, con una versione completamente elettrica di ogni auto e furgone della sua gamma. Oltre a offrire ai clienti un’ampia scelta di veicoli, Vauxhall sta rendendo la mobilità elettrica accessibile a tutti, con l’intera gamma di auto elettriche a un prezzo inferiore a 40.000 sterline. Il veicolo elettrico più conveniente di Vauxhall, il nuovo SUV familiare Frontera Electric, parte da sole 22.495 sterline (incluso l’Electric Car Grant) e ha un prezzo inferiore rispetto al modello ibrido equivalente.