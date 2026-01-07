Ram estende la garanzia limitata sul gruppo propulsore ai suoi modelli negli USA a 10 anni o 160.000 km

Sulla scorta dei riscontri favorevoli ricevuti da clienti e rete di vendita, Ram rafforza ulteriormente il proprio impegno su affidabilità e soddisfazione, ampliando anche per l’anno modello 2026 l’estensione della garanzia sul gruppo propulsore per i propri truck e van full-size, ad esclusione dei modelli elettrici a batteria. La copertura, pari a 10 anni o 160.000 chilometri, rappresenta un riferimento nel segmento e si applica ai veicoli commercializzati negli Stati Uniti e in Canada. Sono inclusi anche i modelli più prestazionali, come Ram RHO, Ram Power Wagon, oltre a tutte le versioni della gamma Chassis Cab, confermando un’offerta completa e orientata alla fiducia nel lungo periodo.

La garanzia del gruppo propulsore Ram conferma l’impegno per la qualità

La garanzia, la migliore del segmento, avrebbe dovuto terminare il 2 gennaio 2026. L’estensione sottolinea l’impegno di Ram per la qualità e il valore a lungo termine, poiché quasi l’80% dei nuovi prestiti per camion supera ora i cinque anni, superando i tradizionali periodi di garanzia sul gruppo propulsore di 5 anni/96.000 km.

La garanzia limitata sul gruppo propulsore è applicabile al proprietario originale di camion e furgoni Ram modello 2026. La garanzia copre motore, trasmissione, ripartitore di coppia, alberi di trasmissione, differenziali e assali per 10 anni o 160.000 km, a seconda dell’evento che si verifica per primo. L’offerta di garanzia include acquisti al dettaglio e leasing per privati ​​e aziende, esclusi gli acquisti di flotte.

Ram offre una gamma completa di pick-up e veicoli commerciali: Ram 1500 , Ram 2500/3500, 3500/4500/5500 con telaio cabinato e furgoni ProMaster per impieghi gravosi.

I pick-up leggeri e pesanti Ram offrono prodotti nei segmenti in più rapida crescita nel settore dei pick-up, fuoristrada e personalizzati. La casa americana di Stellantis ha introdotto la più ampia gamma di pick-up ad alte prestazioni fuoristrada che il marchio abbia mai offerto, incluso il nuovo Ram 1500 SRT TRX con più cavalli per dollaro di qualsiasi altro pick-up ad alte prestazioni fuoristrada.

Nel settore commerciale, Ram offre la linea con telaio cabinato con caratteristiche pensate per aiutare clienti e allestitori. Ram Professional sta apportando notevoli cambiamenti nei processi, nell’esecuzione e nelle risorse, concentrandosi su offerte commerciali, competenze specifiche incentrate sul B2B e supporto alle vendite e all’assistenza, elementi essenziali per la crescita in questo segmento.