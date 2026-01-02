Ram 1500 SRT TRX è tornato come il pick-up a benzina di serie più veloce e potente al mondo

Oggi Ram ha annunciato il ritorno dell’iconico TRX attraverso “Resurrection”, un cortometraggio introdotto da Tim Kuniskis, a capo dei marchi americani e delle divisioni SRT Performance, NA Marketing e Retail Strategy. Nella spettacolare scena del salto non è stata impiegata alcuna intelligenza artificiale: solo puro coraggio e istinto. Grazie a importanti miglioramenti in termini di prestazioni, il Ram 1500 SRT TRX si afferma come il pick-up di serie a benzina più potente e veloce mai prodotto, fissando nuovamente il primato nel segmento dei mezzi da mezza tonnellata. Dopo aver scosso il mercato al debutto nel 2021 e una breve pausa, TRX torna a dominare, riprendendosi il ruolo di riferimento assoluto.

Ram 1500 SRT TRX torna come il pick-up a benzina di serie più veloce e potente al mondo

Sulla scia del ritorno del motore HEMI V-8 da 5,7 litri nella gamma Ram 1500, TRX inaugura il ritorno di un’altra icona americana: il leggendario HEMI V-8 sovralimentato da 6,2 litri. Quando TRX arriverà negli showroom, il super truck offrirà i migliori valori di potenza della categoria, con ben 777 cavalli e 990 Nm di coppia. Questi valori superano di ben 57 cavalli e 55 Nm di coppia il concorrente più vicino.

Il motore HEMI V8 sovralimentato da 6,2 litri trasmette la sua potenza attraverso un cambio automatico a otto rapporti TorqueFlite ad alta coppia e una scatola di rinvio attiva permanente, garantendo una trazione integrale permanente. Con il Launch Control di serie inserito, TRX scatta da 0 a 100 km/h in soli 3,5 secondi, raggiungendo la velocità massima di 190 km/h, la migliore della categoria.

Advertisement

“Abbiamo iniziato il 2025 con un semplice grido di battaglia: tre parole e tre lettere: The Last Tenth e LFG. Le nostre prime mosse erano chiare: far rivivere il leggendario HEMI® V-8 e rilanciare la divisione Performance SRT. Quindi, qualcuno scommetterebbe davvero contro il ritorno del TRX?”, ha detto Kuniskis.

“Ma riportare in auge il nome non basta. Ram ha fissato lo standard cinque anni fa con 702 cavalli, e quel traguardo è stato sfidato. SRT non è un limbo; noi saltiamo in alto, e 721 non sarebbero stati sufficienti. 777 cavalli? Questo è il traguardo. E rappresenta più di una semplice potenza: segnala un risveglio e un nuovo percorso da seguire”.

Advertisement

I clienti possono scegliere di equipaggiare il loro TRX con la Bloodshot Night Edition che celebra il ritorno del pick-up di punta. L’equipaggiamento include un design bicolore per il TRX, con parte superiore verniciata Blacktop e un’audace striscia centrale sul cofano verniciata Flame Red. Ulteriori elementi esterni includono distintive grafiche a spruzzo sulla carrozzeria e cerchi antistallonamento. All’interno, le finiture in fibra di carbonio con accenti rossi, il badge della console centrale in vetro e il badge TRX con contorno rosso completano il look aggressivo.

Ogni TRX presenta un audace badge RAM rosso fiamma sulla griglia con un design fluido, completato da ganci di traino anteriori e posteriori rosso fiamma coordinati. Il badge SRT impreziosisce la griglia e il portellone posteriore, mentre un nuovo logo TRX sul portellone posteriore raffigura con orgoglio il predatore dominante che ha dominato l’era dei dinosauri.

Advertisement

All’interno, il TRX offre un lusso senza pari nel suo segmento, con allestimenti interni di prima classe. I sedili anteriori riscaldati, ventilati e massaggianti, insieme ai sedili posteriori riscaldati, ventilati e reclinabili, esclusivi della categoria, completano gli ampi dettagli in pelle e camoscio in tutto l’abitacolo. Il touchscreen centrale Uconnect 5 da 14,5 pollici di serie, le doppie postazioni di ricarica wireless esclusive della categoria e l’impianto audio premium Harman Kardon da 19 altoparlanti caratterizzano l’hardware tecnologicamente avanzato.

Per la prima volta, il TRX offre di serie anche il sistema Hands-Free Active Drive Assist (L2+). Questo innovativo sistema di assistenza alla guida consente al TRX di essere sia un’auto da corsa emozionante che un autista rilassante e, insieme al sistema RHO, rende Ram l’unico produttore di pick-up a offrire la funzionalità vivavoce su un pick-up a benzina fuoristrada ad alte prestazioni.

Advertisement

Il Ram 1500 SRT TRX 2027 arriverà nella seconda metà del 2026 a un prezzo di listino consigliato di $ 99.995, offrendo più cavalli per dollaro di qualsiasi altro pick-up full-size fuoristrada premium.

L’iconica divisione prestazioni Street and Racing Technology (SRT) consolida i migliori talenti ingegneristici delle quattro case automobilistiche americane, offrendo veicoli con potenza, precisione e passione. Che si tratti di strada, pista o fuoristrada, i veicoli SRT spingono i confini di propulsione, aerodinamica, maneggevolezza e tecnologia.

Advertisement

L’ultima volta che un pick-up Ram ha indossato il marchio Street and Racing Technology (SRT) è stato nel 2006 con il leggendario Ram SRT-10. Quasi due decenni dopo, il Ram 1500 SRT TRX 2027 segna il trionfale ritorno di SRT nella gamma Ram, aprendo un nuovo entusiasmante capitolo nella tradizione ad alte prestazioni del marchio Ram.

Al centro del TRX c’è il famoso motore HEMI V-8 sovralimentato da 6,2 litri, che ha consolidato la sua eredità nelle muscle car e nei SUV americani dell’azienda, ed è apparso esclusivamente su un pick-up durante la produzione di prima generazione del TRX, dal 2021 al 2024. Tra i longheroni del pick-up Ram 1500 di quinta generazione, il propulsore ha immediatamente raggiunto la potenza e la velocità migliori della categoria, assicurandosi sia un seguito di culto che un pubblico di appassionati del settore che hanno cercato di tenere il passo.

Advertisement

Per abbinare il motore HEMI V-8 sovralimentato da 6,2 litri con l’architettura elettrica Atlantis aggiornata del Ram 1500, gli ingegneri Ram hanno dovuto rivedere la calibrazione di diversi moduli, che vanno dall‘Hands-Free Active Drive Assist (L2+) al controllo di trazione. Ma in linea con la cultura “dell’ultimo decimo” di Ram, il lavoro non si è fermato qui. Gli appassionati hanno aspettative nei confronti del marchio SRT, e il TRX doveva soddisfarle.

Con una gestione motore aggiornata e un nuovo hardware, l’HEMI potenziato torna a dare il massimo sui pick-up ad alte prestazioni. Gli ingegneri SRT hanno aumentato la potenza di oltre il 10% con la nuova variante, scatenando una potenza di 777 cavalli, un record per il segmento, e una coppia altrettanto impressionante di 900 Nm, con un aumento di 55 Nm rispetto al 2024. Questo rende il Ram 1500 SRT TRX 2027 il pick-up a benzina omologato per la strada più potente di sempre.

Advertisement

Per alimentare il compressore volumetrico a doppia vite da 2,4 litri del V8 potenziato, un sistema di induzione a doppio percorso aspira aria esterna fredda attraverso il lato dell’apertura della griglia e la presa d’aria centrale sul cofano. Entrambi i flussi d’aria convergono in un filtro dell’aria radiale ad alta capacità progettato per accettare il flusso d’aria da entrambi i percorsi; questo garantisce il massimo volume d’aria e una distribuzione uniforme lungo la circonferenza del filtro, per prestazioni e longevità migliorate.

Il cambio automatico a otto rapporti TorqueFlite 8HP95 ad alta coppia trasferisce la potenza a terra con cambi di marcia rapidi e precisi e consente al TRX di saltare le marce in caso di accelerazione leggera o a tutto gas, ottimizzando sia l’efficienza che la reattività al comando del conducente. Il motore 8HP95 potenziato offre durata, prestazioni e gestione della coppia superiori.

Advertisement

Per far risparmiare ai proprietari il tempo di rispondere alla domanda che tutti si pongono, il TRX è dotato di un vero e proprio sistema di scarico doppio sportivo con terminale di scarico crossover a X, struttura interamente in acciaio inossidabile e terminali neri a doppia parete da 5 pollici. Il risultato è un design molto aggressivo sia nel suono che nell’aspetto e non lascia dubbi su cosa si nasconda sotto il cofano funzionale e sportivo.

Nell’ambito dell’approccio Core/Customized/Off-road di Ram, il Ram 1500 SRT TRX 2027 si colloca al vertice della gamma off-road leggera, basandosi sulle conoscenze acquisite con il TRX 2021-2024 e l’attuale Ram 1500 RHO.

Advertisement

Dietro gli pneumatici standard da 35 pollici si trova un sistema di sospensioni anteriori indipendenti con smorzamento attivo delle prestazioni, componenti in alluminio ad alta resistenza e bracci di controllo superiori e inferiori in alluminio forgiato. Il design dei bracci di controllo mantiene sotto controllo gli angoli di caster e camber durante il ciclo delle sospensioni e consente un’escursione delle sospensioni anteriori di 33 cm, dal punto di cedimento alla massima compressione. La rigidità delle molle, il paraurti e il controllo degli ammortizzatori del sistema di sospensioni anteriori sono specificamente progettati per il propulsore HEMI V-8 sovralimentato da 6,2 litri.

Al posteriore, un assale posteriore Dana 60 con semiassi completamente flottanti e differenziale autobloccante elettronico posteriore utilizza un ammortizzatore di salto per migliorare la trazione e il controllo degli assali su superfici sconnesse. Il sistema di molle elicoidali a cinque bracci distintivo di Ram contribuisce al comfort di guida e alla compostezza migliori della categoria, mentre i punti di attacco diversi dal Ram 1500 di base consentono un’escursione dell’asse posteriore fino a 35 cm.

Advertisement

Gli ammortizzatori adattivi Bilstein Black Hawk e2 di seconda generazione, introdotti per la prima volta sul Ram 1500 RHO, presentano gli stessi interni rivisti e involucri rigidi in alluminio monoblocco lavorati con precisione, sia all’anteriore che al posteriore. La solida struttura, abbinata ad alette di raffreddamento direzionali, aerodinamicamente ottimizzate e lavorate, dissipa il calore durante i cicli di sospensione prolungati.

Il comfort di guida, il controllo della carrozzeria, l’isolamento dal terreno e la maneggevolezza sono ottimizzati dal sistema di gestione delle sospensioni Ram Active Terrain Dynamics, proprietario di Ram. Questo sistema regola il comportamento del controllo di trazione e stabilità e funziona in tandem con gli ammortizzatori adattivi Bilstein Black Hawk e2 per regolare estensione e compressione in base a diverse superfici e condizioni di guida, anticipando persino le condizioni di volo per adattare gli ammortizzatori a un atterraggio composto.

Advertisement

Il software incontra l’hardware con un paraurti in uretano migliorato e ammortizzatori interni idraulici progressivi a tre stadi (Jounce Cut-off), che si traducono in un controllo di fine corsa eccezionale durante gli eventi di compressione estrema.

Il Ram 1500 SRT TRX del 2027 eguaglia l’altezza da terra di 29 cm del RHO, risultando 5 cm più alto e 15 cm più largo del Ram 1500 Rebel, il pick-up Ram con le migliori capacità off-road. Questi funzionali incrementi di larghezza e altezza sono perfezionati da parafanghi in materiale composito che conferiscono un design a clessidra e una carrozzeria complessivamente più larga di 20 cm. I cerchi da 18 pollici Satin Black di serie racchiudono i dischi freno più grandi della categoria e ne completano l’aspetto aggressivo. I conducenti possono scegliere cerchi da 18 pollici con antistallonamento in Satin Black con anelli antistallonamento in Satin Titanium come optional.

Advertisement

Nella parte anteriore, i fari a LED bifunzionali oscurati con cornici Satin Black fiancheggiano un’aggressiva griglia anteriore RAM a flusso continuo Flame Red e il badge SRT nell’angolo inferiore lato guida. Il paraurti anteriore in acciaio è integrato con una piastra paramotore funzionale e ganci di traino sovradimensionati Flame Red. Una distintiva firma luminosa animata aggiunge teatralità in avvicinamento o in partenza e quando si attiva l’avviamento a distanza. Le luci di ingombro a LED sono posizionate nella presa d’aria funzionale del cofano e sui bordi esterni del paraurti anteriore.

Al posteriore, i fanali posteriori a LED oscurati di alta qualità con cornici Satin Black e monitoraggio dell’angolo cieco integrato sono posizionati accanto a un grande badge RAM e al primo badge SRT in assoluto sul portellone posteriore del TRX. Il badge TRX stesso presenta una nuova e distintiva rappresentazione del famoso predatore al vertice della gamma, proseguendo la tradizione degli iconici motori HEMI V-8 sovralimentati da 6,2 litri. Il design posteriore è completato da un paraurti in acciaio abbinato che incornicia ganci di traino simmetrici Flame Red e aggressivi terminali di scarico doppi da cinque pollici Gloss Black.

Advertisement

I clienti del TRX possono scegliere una protezione rock rail a tutta lunghezza opzionale per una maggiore protezione della carrozzeria/soglia o le tradizionali pedane laterali in alluminio verniciate a polvere per l’off-road. Sono disponibili grafiche opzionali per il letto e il cofano per un maggiore impatto visivo.