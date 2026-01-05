Jeep Avenger: in un video avvistata la versione brasiliana che subirà qualche piccola modifica

Jeep Avenger come sappiamo dopo il successo in Europa è pronta ad arrivare anche in Brasile dove affiancherà Jeep Renegade che a differenza del nostro continente li continuerà ad essere venduta ancora per svariati anni e presto riceverà anche un restyling. Il debutto di avenger è previsto nel corso del 2026 come confermato ufficialmente anche dalla stessa Stellantis. Nel frattempo in Brasile continuano gli avvistamenti del prototipo del modello che in quel continente dovrebbe subire qualche piccola modifica estetica rispetto al SUV venduto dalle nostre parti.

In attesa del lancio ufficiale che avverrà quest’anno avvistato il prototipo della Jeep Avenger brasiliana

In un video pubblicato dal profilo Placa Verde su Instagram che vi proponiamo qui sotto, il prossimo SUV entry-level del marchio in Brasile è stato curiosamente durante il trasporto su un camion. Ricordiamo che la nuova Jeep Avenger di fabbricazione brasiliana sarà la prima vettura del marchio a non essere prodotta presso lo stabilimento di Goiana (PE). Sarà prodotta invece a Porto Real (RJ), attualmente responsabile solo dei modelli di Citroën venduti in Brasile.

La scelta della sede appare sicuramente come una scelta molto sensata. A differenza di modelli quali Jeep Renegade, Compass e Commander, il futuro membro più piccolo della famiglia Jeep utilizza la piattaforma CMP, evolutasi nella piattaforma Smart Car e comunemente utilizzata dai modelli Peugeot e Citroën.

Si prevede che la Jeep Avenger subirà alcune modifiche rispetto a quanto offerto da Jeep in Europa dalla fine del 2022, soprattutto considerando che la Jeep Avenger è stata sottoposta a test con clienti brasiliani e non è stata accolta molto bene a causa dei suoi interni più semplici rispetto a quanto è consueto per Jeep in Brasile. La vettura è stata mostrata in anteprima in Sud America nel corso del recente Salone dell’auto di San Paolo. Ovviamente le aspettative sono alte. Si pensa che questo veicolo possa avere le carte in regola per fare molto bene anche in quel mercato come del resto sta avvenendo anche con tutti gli altri SUV proposti da Jeep in quel mercato.