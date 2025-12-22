Jeep Renegade: in Sud America vive ancora e presto riceverà un aggiornamento

Jeep Renegade che qui da noi è uscita definitivamente di scena con lo stop alla produzione presso lo stabilimento di Melfi ad ottobre, in Sud America ancora per diversi anni continuerà ad esistere. Non solo la vettura continuerà ad essere commercializzata ma presto annuncerà anche delle novità importanti. Stellantis infatti sta lavorando ad un aggiornamento con tutta una serie di foto spie apparse sul web ad immortalare il prototipo camuffato del SUV aggiornato come quella che vi mostriamo qui sotto scattata da Lucas Barros e pubblicata dal sito brasiliano Autos Segredos.

Mentre in Europa ha detto addio in Brasile nuove foto spia della versione aggiornata di Jeep Renegade

Il prototipo camuffato di Jeep Renegade è stato immortalato a Recife. A quanto pare, la novità principale di questo aggiornamento è che il SUV sarà dotato di un sistema ibrido MHEV a 48 Volt, oltre a un leggero aggiornamento estetico. Stellantis ha scelto di mantenere il cambio automatico a sei rapporti Aisin invece di utilizzare il sistema E-DCT. Il suo debutto è previsto solo all’inizio della seconda metà dell’anno.

Il motore elettrico aggiuntivo eroga 28 CV di potenza e 5,6 kgfm di coppia. Il sistema MHEV a 48 Volt, tuttavia, può funzionare in due modi distinti: potenziando potenza e coppia alla Jeep Renegade 2027, oppure privilegiando la riduzione dei consumi. In linea con la nomenclatura adottata per il sistema a 12 Volt, la soluzione a 48 Volt dovrebbe ricevere la designazione T270 Hybrid.

Il sistema è alimentato da una batteria a 48 Volt con capacità di 0,9 kWh, ricaricata sia dal motore termico sia dall’unità elettrica. Come già avviene sui sistemi a 12 Volt di Pulse e Fastback, l’accumulatore è collocato sotto il sedile del guidatore. La gestione delle modalità di funzionamento – elettrica, ibrida o tradizionale – è completamente automatica e affidata all’elettronica, con l’obiettivo di ottimizzare efficienza e consumi.

Il confronto tra cambio automatico convenzionale e trasmissione a doppia frizione (DCT) evidenzia differenze importanti: i DCT riducono le dispersioni di energia, risultano generalmente più leggeri e garantiscono una risposta più immediata rispetto ai convertitori di coppia. Lo stesso principio vale nel passaggio da sistemi a 12 a 48 Volt, che consentono maggiore potenza a parità di ingombro. Tuttavia, l’abbinamento con un DCT comporta costi più elevati.

Per il futuro, la Jeep Renegade 2027 introdurrà il sistema 48V con un leggero restyling esterno e un abitacolo completamente rinnovato, oltre a nuove versioni e a un’edizione speciale per l’85° anniversario del marchio.