Nuova Alfa Romeo Tonale Quadrifoglio da oltre 400 cavalli: negli USA la immaginano così

Nuova Alfa Romeo Tonale Quadrifoglio farà parte della gamma della casa automobilistica nei prossimi anni. La nuova generazione del modello o comunque la sua erede è attesa entro la fine del 2027. La produzione come vi abbiamo scritto nei giorni scorsi avverrà presso lo stabilimento Stellantis di Melfi su piattaforma STLA Medium. Il SUV cambierà stile e sarà soprattutto più grande. Si parla di circa 4,6 metri di lunghezza.

Ecco come negli USA pensano possa essere il design della nuova Alfa Romeo Tonale Quadrifoglio

Una delle novità più interessanti oltre alla presenza di versioni elettriche sarà la nuova Alfa Romeo Tonale Quadrifoglio futura top di gamma del modello con un motore di oltre 400 cavalli molto probabilmente ibrido. A proposito di questa futura versione del modello, oggi vi segnaliamo che anche dall’America hanno provato ad immaginare quello che potrebbe essere lo stile di questo futuro SUV.

Ci riferiamo al render pubblicato nelle scorse ore dal famoso sito Moparinsiders.com che ha provato ad immaginare grosso modo quello che potrebbe essere lo stile di una futura nuova Alfa Romeo Tonale Quadrifoglio. Il risultato è quello che vi mostriamo in queste immagini all’interno del nostro articolo. Lo stile del modello potrebbe verosimilmente evolvere verso un’impostazione ancora più sportiva e filante, coerente con il più recente linguaggio di design Alfa Romeo e capace di mettere in risalto soluzioni aerodinamiche e dettagli esclusivi legati al marchio Quadrifoglio.

Advertisement

Linee più tese, prese d’aria maggiorate, assetto ribassato e finiture dedicate contribuirebbero a rafforzarne il carattere prestazionale. Non è da escludere, almeno in una fase iniziale, una parziale sovrapposizione con l’attuale gamma Tonale, soprattutto qualora il nuovo modello venisse introdotto con una denominazione differente e un posizionamento più alto, sia in termini di prezzo sia di contenuti tecnici e d’immagine.

Pur rimanendo nel campo delle ipotesi, una nuova Alfa Romeo Tonale Quadrifoglio rappresenterebbe un importante strumento strategico per Alfa Romeo. Consentirebbe al marchio di presidiare il segmento dei SUV compatti ad alte prestazioni, confrontandosi con concorrenti già consolidati, e allo stesso tempo rafforzerebbe l’eredità sportiva del Biscione in un contesto sempre più orientato all’elettrificazione e all’innovazione tecnologica.

Advertisement

Per quanto riguarda il motore, la soluzione più realistica per una Tonale Quadrifoglio sarebbe probabilmente un sistema ibrido plug-in (PHEV) ad alte prestazioni. Stellantis ha già una configurazione collaudata in Europa, utilizzata su modelli come la Peugeot 508 Sport Engineered e la DS 9. Questo sistema abbina un motore a benzina PureTech turbo da 1,6 litri a motori elettrici per produrre 360 ​​cavalli (268 kW).

Con aggiornamenti mirati, motori elettrici più potenti, software rivisto e lievi miglioramenti al motore, la potenza totale potrebbe realisticamente superare i 400 cavalli (298 kW) senza una riprogettazione completa. E questo è proprio il territorio della Quadrifoglio. Vedremo se davvero andranno così le cose per questo modello che ancora per molti anni dunque dovrebbe avere un ruolo di primo piano nella gamma del biscione.