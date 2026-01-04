Alfa Romeo Nuvola: compleanno per la concept car che guardava alla storia

L’Alfa Romeo Nuvola fu una sorta di finestra aperta sul futuro, ma da stanze intimamente legate al mondo classico. Nella sua carrozzeria ci sono evidenti richiami ai “biscioni” del passato, che accarezzano le corde sensoriali, traghettando però le emozioni romantiche in un mondo nuovo, mai esplorato prima.

Si tratta di una concept car, nata in esemplare unico, per sondare sentieri creativi inediti ma intrecciati con la storia. Il debutto in società del modello prese forma al Salone dell’Auto di Parigi del 1996. Siamo entrati quindi nella stagione del suo trentesimo compleanno. Una ricorrenza anagrafica che merita di essere festeggiata con tutti gli onori.

Foto Museo Alfa Romeo

L’Alfa Romeo Nuvola è una berlinetta a 2 posti secchi di gradevole impatto visivo. Si concede alla vista con tratti sinuosi, che vestono con grazia il telaio “spaceframe” a struttura reticolare e adattabile, per un esercizio di stile originale e denso di carattere, strettamente connesso alla tradizione aziendale. Lo spirito delle vetture storiche della casa milanese c’è tutto e si coglie nell’aria.

Advertisement

Alla definizione estetica del corpo vettura ci pensarono gli specialisti del centro stile interno, sotto la gestione strategica di Walter de Silva. Per il tono dell’abito fu scelto un colore azzurro tenue, già visto nel catalogo aziendale e qui ben connesso alle alchimie espressive dell’opera.

L’Alfa Romeo Nuvola rendeva omaggio nel nome al mitico pilota mantovano Tazio Nuvolari, evocando al tempo stesso l’idea della leggerezza, insita nei suoi tratti e nelle sue dinamiche, agili e sportive. Questa fuoriserie, ricca di suggestioni, ha un look slanciato e muscolare. Le dimensioni sono sportive, con una lunghezza di 4286 mm, una larghezza di 1859 mm e un passo di 2600 mm.

Advertisement

Foto Museo Alfa Romeo

Guardandola, si percepisce qualche gradevole richiamo a gioielli d’annata come la 8C 2900, la 6C 2500 “Villa d’Este”, la Giulietta Sprint Speciale la 1900 Sprint, ma la linea è modernissima. Certosina la cura dei dettagli, per ottenere il miglior effetto scenico. Le luci posteriori, sottili e orizzontali, impiegano l’avveniristica tecnologia dei diodi luminosi e aggiungono appeal al corpo grafico.

I cerchi da 18 pollici snelliscono ulteriormente la fiancata, esaltandone il dinamismo. Anche da ferma, l’auto in esame trasmette il senso del movimento. Le forme vigorose dell’Alfa Romeo Nuvola sono l’involucro di una meccanica degna di tanto slancio muscolare.

Advertisement

Sotto il cofano anteriore trova accoglienza un motore V6 di origine Busso, con angolo di 60 gradi fra le bancate. Questo cuore, da 2.5 litri di cilindrata, si giova della presenza di due turbine, che spingono la potenza massima verso i 300 cavalli, a 6.000 giri al minuto, con un picco di coppia di 386 Nm a 3.000 giri al minuto. La trazione è affidata alle 4 ruote motrici, mentre il cambio è manuale a 6 rapporti. Il propulsore è in grado di proiettare il modello a 100 km/h, con partenza da fermo, in poco più di 5 secondi. La velocità massima dichiarata dalla casa è di 280 km/h. Niente male, vero?

Fonte | Stellantis Heritage