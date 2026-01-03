Fiat e Abarth annunciano importanti riduzione di prezzo in UK per rendere l’elettrico pù attraente

FIAT Nel Regno Unito ha comunicato una nuova strategia commerciale che prevede una significativa riduzione dei prezzi su tutta la gamma di modelli completamente elettrici a marchio FIAT e Abarth. L’iniziativa conferma la volontà del costruttore di rafforzare la propria proposta di valore e di facilitare ulteriormente l’accesso alla mobilità a zero emissioni per un pubblico sempre più ampio.

I nuovi listini, che prendono il posto del precedente programma FIAT E-Grant, consentono un risparmio massimo fino a 4.040 sterline. Questa scelta arriva in una fase strategica per il marchio, in vista del debutto primaverile della Grande Panda, già premiata a livello internazionale, e del lancio estivo della nuova 500 Hybrid. La politica di riallineamento dei prezzi rende la 500e competitiva rispetto alla versione elettrica della Grande Panda, mentre la 600e viene proposta a un livello di prezzo analogo alla 600 Hybrid da 136 CV. In questo modo, FIAT offre un incentivo concreto a orientarsi verso le varianti full electric, rendendo la scelta dell’elettrico più semplice e conveniente.

I prezzi di listino della Fiat 500e partono da sole £20.995, con una riduzione di £4.040, rendendola una delle city car completamente elettriche più convenienti oggi disponibili. La 600e è ora disponibile a partire da £26.750, con un risparmio di £3.285. I prezzi dell’Abarth 500e partono da £27.995, con una riduzione di £1.990, mentre l’Abarth 600e parte da £33.995, con una riduzione di £2.990. In confronto, i prezzi di listino della Grande Panda elettrica Pop partono da £20.995, mentre la versione Icon costa £21.995 e la top di gamma La Prima costa £24.035.

Victoria Hatfield, direttore marketing di FIAT UK, ha dichiarato: “FIAT è impegnata con passione a rendere la guida elettrificata più accessibile ai clienti e, con questa nuova struttura tariffaria per la nostra gamma di veicoli completamente elettrici, iniziamo il nuovo anno rendendo questa transizione più accessibile e semplice per gli automobilisti.

“Con FIAT non ci sono complicazioni se desideri un veicolo elettrico di grande valore. Grazie alle nostre politiche tariffarie trasparenti, i conducenti possono semplicemente scegliere tra la nostra gamma di modelli pluripremiati per godersi lo stile italiano e un’auto elettrica conveniente.”