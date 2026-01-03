Jeep Avenger è stato il SUV più venduto in assoluto in Italia nel 2025

Jeep Avenger è stato il SUV più venduto in Italia nel 2025. Si tratta del secondo anno di fila che ciò si verifica. Già nel 2024 il SUV compatto di Jeep era riuscito ad essere il leader di mercato nel nostro paese tra i SUV. Insomma si tratta di un risultato che conferma quanto questo modello prodotto da Stellantis a Tychy in Polonia sia apprezzato nel nostro paese.

Anche nel 2025 Jeep Avenger si conferma il SUV più venduto in Italia

Jeep Avenger continua a distinguersi nel panorama automobilistico italiano grazie a risultati di assoluto rilievo. All’interno del proprio comparto supera il 5,5% di quota e si conferma leader tra i B-SUV, con una presenza sul mercato prossima all’11%. Le performance sono altrettanto significative nel segmento dei B-SUV completamente elettrici, dove il modello raggiunge la seconda posizione con una quota del 15,4%. Questo andamento positivo consente ad Avenger di collocarsi anche al terzo posto assoluto nel mercato italiano 2025, considerando tutte le categorie e le alimentazioni.

Alla base di questo successo vi è una strategia chiara, fondata sulla massima libertà di scelta per il cliente. La gamma comprende infatti versioni 100% elettriche, soluzioni e-Hybrid a 48V con cambio automatico, motorizzazioni benzina con cambio manuale e l’innovativa variante 4xe a trazione integrale elettrificata. Le edizioni speciali, come la Avenger 4xe The North Face Edition, rafforzano ulteriormente l’identità del modello, unendo vocazione all’avventura, contenuti tecnici evoluti e un design distintivo.

Advertisement

A proposito del brand Jeep ricordiamo che nel 2026 a Jeep Avenger sarà affiancata la nuova Jeep Compass i cui ordini si sono aperti da poco. Anche questo modello dovrebbe garantire un buon numero di immatricolazioni al marchio americano di Stellantis essendo molto popolare nel nostro paese. Il modello prodotto a Melfi su piattaforma STLA Medium è giunto alla sua terza generazione.

Progettata per offrire prestazioni elevate in ogni contesto, dalla mobilità urbana ai lunghi viaggi, fino alle esperienze outdoor, la Nuova Compass combina design iconico, versatilità e un’abitabilità sorprendente grazie a un layout intelligente. La gamma motori risponde a esigenze diverse: e-Hybrid da 145 CV, plug-in hybrid da 225 CV e versioni 100% elettriche fino a 375 CV, con trazione integrale e autonomia che raggiunge i 650 km. Le soluzioni aerodinamiche, con un Cx di 0,29, migliorano l’efficienza senza penalizzare lo spazio. I sistemi Selec-Terrain, le protezioni complete e le dotazioni off-road avanzate assicurano sicurezza, comfort e autentiche capacità Jeep su ogni tipo di terreno.