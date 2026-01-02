Alfa Romeo Junior GTA: nuova ipotesi sulla versione più cattiva del SUV

Alfa Romeo Junior GTA continua ad essere solo ed esclusivamente un sogno per i numerosi fan del biscione che sperano ancora di poter ammirare una versione così estrema del SUV compatto di Alfa Romeo. Al momento però questa versione del modello entry level del biscione esiste solo nella fantasia. Già nello scorso mese di dicembre vi avevamo mostrato un render in cui veniva ipotizzato il design di questa “ipotetica” versione top di gamma del modello. Oggi vi segnaliamo che dal web ci è appena arrivata una nuova ipotesi realizzata dal creatore digitale Restomod GT.

Nuova ipotesi di design sulla ipotetica versione estrema Alfa Romeo Junior GTA

Alfa Romeo Junior può essere considerata a tutti gli effetti una scelta riuscita per il marchio, ma una parte degli appassionati continua a a dolersi del fatto che questa vettura non abbia delle versioni che possano essere davvero considerate all’altezza della storia e della tradizione della casa automobilistica del biscione. In particolare, molti Alfisti ritengono che per avere una Junior davvero “pepata” sia necessario orientarsi esclusivamente sulla versione Veloce, forte di ben 280 CV. Una configurazione che, però, non convince del tutto i puristi: da un lato perché è solo elettrica, dall’altro per un prezzo elevato, fuori dalla portata di una larga fetta del pubblico italiano.

A colmare questo vuoto ci pensa, come spesso accade, il mondo delle elaborazioni digitali. Sulla pagina Facebook di Resto Modgt è infatti comparsa una reinterpretazione della Junior in una chiave completamente diversa, più estrema e decisamente affascinante.

Advertisement

Il progetto immagina una Alfa Romeo Junior GTA, sigla storica che richiama la Gran Turismo Alleggerita, simbolo assoluto di sportività per il brand di Arese. Le modifiche, puramente virtuali, sono numerose: spiccano i cerchi in lega neri multirazze, la carrozzeria in blu opaco e soprattutto il posteriore, caratterizzato da doppi scarichi centrali con effetto fiamme, integrati in un diffusore racing arricchito da dettagli in carbonio. Un esercizio di stile che fa sognare.

L’assetto di questa Alfa Romeo Junior GTA digitale è stato immaginato ribassato, pensato per garantire una tenuta superiore in curva e ad alte velocità. Anche le luci posteriori sono state completamente ridisegnate, conferendo al B-SUV un look più moderno e accattivante. I passaruota sono stati allargati di circa 4-5 centimetri, mentre il muso sfoggia un paraurti anteriore massicciamente rivisto, arricchito da dettagli in carbonio, un materiale che troviamo anche sui due specchietti laterali, a sottolineare l’impronta sportiva dell’insieme.

Advertisement

Nel complesso, il lavoro di Resto Modgt sulla Junior risulta credibile e armonioso, capace di trasmettere la sensazione di un’auto pronta per la pista senza perdere l’identità del modello originale. Resta chiaro che una Alfa Romeo Junior GT difficilmente vedrà mai la luce sulle strade, ma il bello di questa interpretazione digitale è proprio far sognare gli alfisti con un’idea di sportività estrema e allo stesso tempo elegante. Vedremo dunque se in proposito sarà possibile qualche sorpresa da parte di Alfa Romeo ma secondo noi è altamente improbabile per non dire impossibile.