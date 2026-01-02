Nuova Alfa Romeo Tonale: oltre 4,6 metri di lunghezza e motore da 400 cavalli per la futura generazione in arrivo a fine 2027

Nuova Alfa Romeo Tonale è la futura generazione del SUV da non confondere con l’attuale versione che da poco ha ricevuto un restyling. Il suo debutto potrebbe avvenire entro fine 2027 con la produzione che dovrebbe partire a Melfi entro la fine del prossimo anno o al massimo agli inizi del 2028. Al momento non è certo che si chiamerà ancora Tonale, qualcuno ipotizza che piuttosto che una nuova generazione possa essere una sorta di erede ma con nome diverso.

Oltre 400 cavalli di potenza per la nuova Alfa Romeo Tonale che molto probabilmente sarà prodotta a Melfi

Nuova Alfa Romeo Tonale rimane per il momento avvolta nel mistero ma ovviamente circolano con sempre più insistenza le voci su quelle che saranno le sue caratteristiche estetiche e meccaniche. Si dice ad esempio che la vettura nascerà su piattaforma STLA Medium e di conseguenza sarà più grande rispetto al modello attuale raggiungendo e forse addirittura superando i 4,60 metri di lunghezza. Insomma misure decisamente vicine a quelle dell’attuale Stelvio che con la futura generazione aumenterà anche lei di dimensioni raggiungendo i 4,85 metri di lunghezza.

Un’altra voce dice che la nuova Alfa Romeo Tonale disporrà di una gamma di motori più ampia e variegata rispetto al modello attuale con la presenza di versioni elettriche e ibride. Ci sarà anche una versione top di gamma Quadrifoglio con oltre 400 cavalli di potenza. Se questa voce fosse confermata significherebbe che la futura Alfa Romeo Tonale potrebbe beneficiare di un incremento di potenza nell’ordine dei 120 cavalli rispetto alle versioni attuali. Il punto di partenza tecnico sarebbe un sistema ibrido plug-in già noto all’interno del gruppo, basato sul motore 1.6 PureTech utilizzato su modelli come Peugeot 508 e DS 9, capace di erogare complessivamente 360 cavalli. Attraverso un’evoluzione mirata sia del propulsore termico sia dell’unità elettrica, raggiungere la soglia dei 400 cavalli complessivi non rappresenterebbe un obiettivo particolarmente complesso.

Con questi valori, la nuova Alfa Romeo Tonale si collocherebbe tra i SUV ad alte prestazioni, offrendo un’accelerazione da 0 a 100 km/h nell’ordine dei 5 secondi. Anche la velocità massima potrebbe attestarsi su livelli molto elevati, potenzialmente in linea con quelli di 508 e DS 9, dove è elettronicamente limitata a 250 km/h.

È tuttavia evidente che la gamma della nuova Alfa Romeo Tonale non ruoterà esclusivamente attorno a questa declinazione estremamente sportiva. Nonostante ciò, una variante così prestazionale avrebbe un forte appeal commerciale e d’immagine. Resta ora da capire se queste anticipazioni troveranno conferma ufficiale nei prossimi mesi o rimarranno semplici indiscrezioni.

Sicuramente intorno alla metàd el 2026 avremo le idee più chiare su quando effettivamente debutterà la nuova Alfa Romeo Tonale o come si chiamerà la sua erede. Non escludiamo che questa vettura possa coesistere per qualche tempo con l’attuale Tonale nella gamma del biscione dato che questa è stata da poco aggiornata. La cosa potrebbe essere ancora più probabile nel caso in cui il modello alla fine avesse un nome diverso. Si tratterebbe infatti di due vetture molto diverse come dimensioni e filosofia di design.

Infatti si dice che la nuova Alfa Romeo Tonale possa avere uno stile molto più sportivo e aeorodinamico rispetto al modello attuale forse maggiormente in sintonia non solo con il resto della gamma che nel frattempo sarà stata svelata o quasi ma anche con quella che è la storia e la tradizione della casa automobilistica milanese. Vedremo se davvero andranno così le cose e se quelle che per il momento rimagono delle semplici voci troveranno conferma o smentita da parte di Alfa Romeo.