Nuova Alfa Romeo Stelvio: in esclusiva le prime presunte immagini senza veli della nuova generazione

Nuova Alfa Romeo Stelvio: il 2026 si apre con il botto per il biscione. Un nostro affezionato lettore ci ha inviato delle foto che vi mostriamo qui in esclusiva che sembrano mostrare per la prima volta in assoluto il design della nuova Stelvio senza veli. Come detto poc’anzi si tratta di una novità assoluta. Fino ad oggi infatti a parte le presunte immagini di brevetto e foto spia del prototipo camuffato non erano state mai mostrate foto senza veli del nuovo modello.

Ci hanno inviato le prime foto della nuova Alfa Romeo Stelvio: ecco quale potrebbe essere il design esterno della futura generazione

Ovviamente come sempre in questi casi dobbiamo stare molto cauti. Non possiamo escludere infatti che le immagini siano un fake e siano state generate con AI, dato che ormai comprendere cosa sia vero e cosa sia falso è sempre più difficile. Noi comunque nelle scorse ore abbiamo provato a farle analizzare da un esperto secondo cui non si dovrebbe trattare di immagini create ad arte ma di foto vere e proprie.

Nelle foto della presunta nuova Alfa Romeo Stelvio che vi mostriamo in questo articolo si intravede un’evoluzione netta del linguaggio stilistico del SUV. Da quello che possiamo notare a prima vista il frontale del SUV del biscione di seconda generazione appare più largo e “piantato”, costruito su superfici tese e una scultura del cofano più pronunciata, con nervature che spingono visivamente verso i passaruota e rafforzano l’impronta atletica. Lo scudetto resta il fulcro identitario, ma sembra reinterpretato in modo più architettonico e integrato, con un disegno complessivamente più pulito e continuo.

A cambiare il carattere è soprattutto la firma luminosa: i gruppi ottici di questa ipotetica nuova Alfa Romeo Stelvio appaiono sottili e taglienti, con moduli LED interni a sviluppo verticale che suggeriscono un approccio più tecnico e contemporaneo. Nel complesso, le linee viste in queste immagini puntano su un equilibrio tra muscolarità e precisione grafica: meno decorazione, più tensione delle superfici e un frontale che vuole comunicare sportività “da prodotto” prima ancora che aggressività fine a sé stessa.

Dalle immagini disponibili il frontale della presunta nuova Alfa Romeo Stelvio 2026 sembra costruito su una gerarchia più chiara tra volumi primari e dettagli. La prima scelta evidente è l’orizzontalità: il taglio superiore del muso appare più disteso e “wide”, una mossa tipica per aumentare la percezione di carreggiata e solidità visiva. Su questa base, il cofano lavora come volume dominante: la modellazione sembra impostata con una bombatura centrale e nervature che scaricano verso i passaruota, creando spalle più marcate e una transizione cofano/parafango più “tensionata”.

Il tema identitario dello scudetto resta il punto focale, ma la sensazione è di una integrazione più architettonica: la cornice del triangolo pare più netta e strutturale, mentre la griglia sembra disegnata per stare dentro un “frame” più pulito, riducendo la frammentazione del frontale. In parallelo, la firma luminosa di questa possibile nuova Alfa Romeo Stelvio suggerisce un cambio di linguaggio: fari molto sottili, con una grafica interna a “lamelle” verticali che accentua il carattere tecnico e contemporaneo. È un dettaglio importante perché sposta il messaggio da “sportività emotiva” a sportività più razionale, fatta di precisione grafica e componenti ben leggibili.

Nelle porzioni basse, per quanto visibili, il paraurti sembra lavorare per profondità e stratificazione: superfici più scavate e volumi che potrebbero avere una doppia funzione, estetica e di gestione dei flussi. Nel complesso, l’insieme comunica una direzione progettuale: meno decorazione, più tensione di superficie, con un frontale che punta a risultare più moderno e “prodotto” nella resa, senza abbandonare i codici Alfa.

Pur con i limiti tipici delle foto spia, alcuni indizi di impostazione aerodinamica sembrano emergere. La firma luminosa molto sottile e la fascia superiore del frontale più “tesa” potrebbero indicare la ricerca di un muso a minore discontinuità, utile a ridurre separazioni di flusso e turbolenze nella zona alta. La stratificazione del paraurti inferiore, con volumi che paiono più scavati e funzionali, suggerisce un possibile lavoro su canalizzazioni e gestione dell’aria verso radiatori e passaruota, aree notoriamente critiche per resistenza e rumorosità.

Anche il modo in cui cofano e parafanghi sembrano definire “spalle” nette potrebbe contribuire a guidare i flussi lateralmente con maggiore controllo, migliorando stabilità e pulizia dei vortici generati dalle ruote. In sintesi: l’impressione che questa ipotetica nuova Alfa Romeo Stelvio ci dà è quella di una vettura con un frontale pensato non solo per presenza scenica, ma anche per una lettura più “aero-driven” rispetto a un semplice esercizio di stile.

Ovviamente questa analisi relativa al design si basa su queste foto della presunta nuova Alfa Romeo Stelvio e su quanto viene mostrato in queste inquadrature. Di conseguenza non possiamo escludere che il design del modello di produzione possa differire molto da quanto descritto da noi in questo articolo. Ci sono però degli elementi di cui già si è parlato in precedenza e che di conseguenza rendono l’avvistamento molto credibile.

Ripetiamo che non siamo certi che queste siano davvero le immagini della nuova Alfa Romeo Stelvio ma comunque a noi sembrano essere delle foto che effettivamente potrebbero essere molto vicine a rivelare quello che sarà lo stile del modello e di conseguenza potrebbero essere realmente quelle dell’atteso SUV del biscione. Se così fosse allora il debutto del veicolo potrebbe essere più vicino di quanto ipotizzato. Ricordiamo che il modello che doveva essere presentato nel 2025 è stato rinviato a data da destinarsi e si parla del 2027 come anno più probabile di debutto. Questo in quanto l’attuale generazione continuerà ad essere prodotta fino a fine 2027. Se però queste fossero davvero le foto del modello reale allora forse il debutto potrebbe essere più vicino di quanto potessimo immaginare. A questo punto non possiamo escludere che la presentazione possa avvenire già nel 2026.

Un’altra ipotesi a cui abbiamo pensato è che intanto Alfa Romeo potrebbe presentare la versione completamente elettrica del SUV che a quanto pare è pronta da tempo e in attesa dell’arrivo delle versioni termiche lasciare sul mercato ancora per un po’ l’attuale generazione. Ovviamente si tratta di una nostra ipotesi e non sappiamo se le cose stiano realmente così.