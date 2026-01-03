Ferrari 550 Maranello: 30 anni per l’elegante coupé emiliana

La Ferrari 550 Maranello, nel 2026, festeggerà il suo 30° compleanno. Questa elegante coupé fu svelata il 20 luglio 1996, sul circuito del Nürburgring, in occasione del Ferrari Racing Days. Con lei si cambiò passo rispetto alla famiglia Testarossa, sigillata dalla F512M del 1984. Qui, infatti, il motore tornò davanti, come sulla “vecchia” 365 GTB/4 Daytona.

L’obiettivo dei tecnici era quello di fornire ai clienti una vettura più pratica rispetto alla berlinetta di cui prese il posto, ma in un quadro prestazionale ancora più incisivo. Superfluo dire che entrambi i target furono raggiunti, ma a scapito di uno stile meno carismatico ed esuberante. Ecco perché, pur se ammirata per la sua grazia stilistica e per le sue doti ingegneristiche, non è entrata nel cuore come la Testarossa, sicuramente più iconica di lei.

Con la Ferrari 550 Maranello i buoi tornarono davanti al carro, in ossequio a una preferenza fatta sua dal Commendatore in passato, ma poi rivista negli anni. Molto raffinati i suoi tratti stilistici, firmati da Pininfarina, che diede vita a una coupé di grande classe, ma al tempo stesso atletica e densa di carattere, oltre che efficiente sul piano aerodinamico.

Sotto il lungo cofano anteriore della Ferrari 550 Maranello, in posizione arretrata, trovava comoda accoglienza un motore V12 aspirato da 5.474 centimetri cubi di cilindrata, in grado di esprimere una potenza massima di 485 cavalli a 7.000 giri al minuto, con un picco di coppia di 569 Nm a 5.000 giri al minuto. Parliamo di un autentico monumento meccanico, plasmato in lega leggera e con bielle in titanio (come sulle monoposto di F1), che incarnava lo stato dell’arte, nel suo periodo storico.

L’energia, espressa con inebrianti melodie meccaniche, giungeva al suolo sulle ruote posteriori, tramite un cambio manuale a 6 rapporti con frizione bidisco. Quest’ultimo era disposto dietro, in blocco col differenziale, secondo lo schema transaxle, per un perfetto bilanciamento della masse. Una scelta dalle implicazioni particolarmente felici sulle dinamiche del mezzo, equilibrate e ben gestibili.

Una Ferrari 550 Maranello (Foto Ferrari)

Di riferimento il quadro prestazionale, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 4.4 secondi e da 0 a 1.000 metri in 22.5 secondi, quasi come sulla F50, che ne richiede 21.7 sulla stessa distanza. La velocità massima si spinge oltre la soglia dei 320 km/h. Il tutto in un quadro di comfort e guidabilità molto piacevoli.

Notevole la sensazione di lusso percepita a bordo, grazie alle ampie distese di pelle, che rivestono buona parte dell’abitacolo. Anche qui, però, la sportività del modello emerge sin dal primo sguardo, per fortuna. Di questa “rossa”, nel 2000, venne realizzata anche una versione Barchetta, in serie limitata, diventata nel tempo un oggetto di alto collezionismo. Qui ci occupiamo però della coupé, che si appresta a compiere il suo trentesimo compleanno.

L’eleganza della Ferrari 550 Maranello è il frutto di un sapiente dosaggio degli elementi estetici, che evocano certe alchimie espressive della già citata 365 GTB/4 Daytona, cui evidentemente si ispira. Nel nome della Ferrari 550 Maranello c’è un riferimento alla cilindrata, divisa per dieci, e alla città dove si trova il quartier generale della casa del “cavallino rampante”. Un omaggio alle radici, che fa sempre bene, specie quando queste si legano a storie di grande nobiltà.

Degna rappresentante dell’eccellenza del marchio emiliano, la Ferrari 550 Maranello è un vero gioiello, su tutti i fronti. Grande la sua magia. Scorrendo la scheda tecnica si coglie la presenza di raffinate sospensioni a quadrilatero, mentre i freni sono a disco autoventilanti. Sul fronte telaistico, la scelta è caduta su un classico traliccio di tubi di acciaio, dove trova supporto la splendida carrozzeria in alluminio.

Molto apprezzata dagli appassionati per il suo stile classico e senza fronzoli, questa berlinetta è la madre spirituale di una stirpe di auto la cui ultima discendente porta il nome di 12Cilindri. Alcuni cultori delle “rosse” vivono un amore di grande intensità per la Ferrari 550 Maranello, che è entrata nel loro cuore con le note del suo indiscutibile fascino, dove si miscela superbamente il passato ai tempi attuali.