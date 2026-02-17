Fiat Grande Panda finalista all’Autobest Conquest 2026

Il 2026 è iniziato con una bella notizia per Fiat Grande Panda, che in Grecia è già stata incoronata Auto dell’Anno. Un riconoscimento che non arriva per caso, ma che nasce dall’interesse e dall’entusiasmo con cui il pubblico ha accolto questo nuovo B-SUV della casa automobilistica torinese. E ora il viaggio continua: il modello è tra i finalisti dell’Autobest Conquest 2026, uno dei premi più seguiti nel panorama automobilistico europeo.

Tra i finalisti del premio Autobest Conquest in Grecia anche Fiat Grande Panda

Dietro questo risultato non ci sono solo numeri o strategie di mercato, ma un’auto pensata per la vita reale. Fiat Grande Panda punta su uno stile fresco e riconoscibile, su tecnologie facili da usare e su un prezzo accessibile, elementi che parlano direttamente alle famiglie, ai giovani e a chi cerca una vettura pratica senza rinunciare alla personalità. È proprio questa combinazione a renderla così apprezzata. Ricordiamo che la vettura viene prodotta da Stellantis a Kragujevac in Serbia su piattaforma smart car ed è proposta in versione a benzina, ibrida ed elettrica al 100 per cento.

Quest’anno, poi, c’è un aspetto che rende tutto ancora più coinvolgente: per la prima volta dalla fondazione di AUTOBEST nel 2000, oggi una realtà che riunisce 32 Paesi europei, Grecia inclusa, anche il pubblico potrà esprimere la propria preferenza. Non solo una giuria di esperti, dunque, ma anche gli automobilisti avranno voce in capitolo. Le categorie in gara sono tre e toccano aspetti fondamentali: design, tecnologia accessibile ed esperienza complessiva per l’utente.

Fiat Grande Panda

La votazione sarà online e resterà aperta fino alla fine di marzo, con l’annuncio finale che avverrà in diretta durante la fiera Autobest Conquest. Nel frattempo, chi è curioso di scoprire davvero cosa offre Fiat Grande Panda può recarsi presso la rete FIAT in Grecia, osservarla da vicino e provarla su strada. Perché a volte basta mettersi al volante per capire se un’auto è quella giusta.