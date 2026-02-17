Jeep Meridian Track Edition: svelata la versione più comoda di sempre del SUV

Jeep ha presentato in India la nuova Jeep Meridian Track Edition, una serie speciale a tiratura limitata pensata per esaltare il carattere premium del SUV. Questa versione introduce uno stile ancora più deciso e migliorie concrete sul fronte del comfort. Tra le novità spicca la seconda fila completamente scorrevole fino a 140 mm, una soluzione che aumenta lo spazio e rende la Meridian la più confortevole mai proposta.

Basata sulla Meridian Overland, la Jeep Meridian Track Edition offre ai clienti un’interpretazione più espressiva della 7 posti, pur rimanendo fedele al design artigianale e alle autentiche capacità Jeep. Il modello include anche Jeep Confidence 7, il programma di proprietà che offre fino a sette anni di garanzia, riacquisto assicurato, pacchetti di manutenzione, assistenza stradale e servizio prioritario, per una totale tranquillità.

Jeep Meridian Track Edition si fa notare per una serie di dettagli estetici studiati per rafforzarne il carattere grintoso e distintivo. Gli inserti in Piano Black sulla griglia, sugli stemmi e sulle modanature esterne donano un tocco elegante e sportivo, mentre i cerchi in lega diamantati da 18 pollici aggiungono presenza su strada. La griglia Dark Espresso con dettagli Neutral Grey rende il frontale più definito e moderno. Completano l’allestimento l’adesivo esclusivo sul cofano e le insegne dedicate Track Edition.

Un abitacolo più curato e confortevole: con la seconda fila scorrevole di 140 mm, il Meridian offre ora un accesso migliorato alla terza fila e uno spazio più adattabile, un miglioramento guidato direttamente dal feedback dei clienti e dalle esigenze di comfort nei lunghi viaggi.

All’interno, la Track Edition introduce materiali di alta qualità e finiture raffinate che esaltano il senso di lusso e artigianalità. Gli interni in Tupelo bicolore con inserti in pelle scamosciata sono ulteriormente impreziositi da cuciture e trapuntature a contrasto su sedili e supporti. Dettagli in Dark Espresso con cornici Piano Black si estendono lungo l’abitacolo per un tocco di raffinatezza in più. Gli interni di pregio sfoggiano inoltre un volante rivestito in pelle Cortina con cuciture dettagliate, mentre le applicazioni Track Edition sono in rilievo su abitacolo e tappetini.

Kumar Priyesh, Business Head e Direttore – Automotive Brands, Stellantis India, ha dichiarato: “La Meridian Track Edition introduce una versione più curata e espressiva del nostro modello premium a 7 posti, offrendo al contempo la maggiore flessibilità richiesta dai clienti. Con la nuova seconda fila scorrevole, abbiamo creato la Jeep Meridian più comoda di sempre, completata dalla sicurezza e dalla sicurezza della Jeep Confidence 7.”

La Meridian Track Edition mantiene l’affidabile ed efficiente architettura diesel Jeep con motore diesel MultiJet II da 2,0 litri da 170 CV e 350 Nm, abbinato al primo cambio automatico a 9 rapporti del segmento, sia in modalità 2WD che 4WD. Inoltre, il sistema Selec-Terrain di Jeep garantisce prestazioni affidabili su tutti i terreni.

La Meridian Track Edition conserva la completa gamma di funzionalità Jeep, tra cui Uconnect 5 da 10,1 pollici con Apple CarPlay e Android Auto wireless, quadro strumenti digitale da 10,25 pollici, impianto audio Alpine Premium, tetto panoramico apribile a doppio pannello, sedili ventilati elettrici a 12 regolazioni con memoria e ADAS di livello 2 con oltre 10 funzioni di sicurezza attiva.