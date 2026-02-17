Fiat Grande Panda pickup renderà finalmente popolari questi veicoli in Europa? Debutto nel 2028

Fiat Grande Panda pickup è una delle future auto della famiglia Panda che a breve si dovrebbe arricchire con altri due modelli: Giga Panda e Panda Fastback. Il suo arrivo in Europa potrebbe avvenire nel corso del 2028. La conferma ufficiale la avremo il prossimo 21 maggio quando il CEO di Stellantis Antonio Filosa svelerà il nuovo piano strategico del gruppo automobilistico e avremo le idee più chiare anche sulla futura gamma della casa torinese.

Advertisement

Il 2028 dovrebbe essere l’anno giusto per il debutto della Fiat Grande Panda pickup o nuova Fiat Strada

Di Fiat Grande Panda pickup comunque ha parlato in più occasioni anche il capo di Fiat Olivier Francois che ha confermato si tratterà dell’erede di Fiat Strada che a differenza del modello attuale sarà venduto anche in Europa con l’obiettivo di rendere popolare nel vecchio continente anche i pickup che per il momento rimangono una nicchia a differenza di quando avviene in Nord e Sud America.

Al momento non è chiaro se Fiat Grande Panda pickup avrà un nome del tutto inedito oppure si chiamerà semplicemente nuova Fiat Strada. Quello che sappiamo è che la parte anteriore sarà davvero molto simile alla Grande Panda e alle altre auto della gamma. La sua piattaforma sarà la smart car e la sua lunghezza non dovrebbe superare i 4,4 metri. Non è chiaro in quale stabilimento potrebbe essere prodotto. Si ipotizza come per gli altri modelli della famiglia Panda Kenitra in Marocco, Kragujevac in Serbia o Bursa in Turchia.

Advertisement

Qui vi mostriamo un render realizzato molto probabilmente con l’AI che ipotizza quello che grosso modo potrebbe essere lo stile esterno del modello che come possiamo notare in questa ricostruzione assomiglia e non poco alla Grande Panda.

Anche per quanto riguarda i motori, Fiat Grande Panda pickup dovrebbe avere molto in comune con il resto della gamma Panda. Ci saranno dunque versioni ibride ed elettriche al 100 per cento. Meno scontata la presenza per l’Europa della versione a benzina ma non è da escludere.

Advertisement

Tornando al render che vi mostriamo in questo articolo, notiamo che questa ipotetica Fiat Grande Panda Pickup mantiene integralmente il frontale del modello originale, conservando l’impatto visivo moderno e geometrico che caratterizza il SUV compatto. Il muso è dominato dalla calandra con firma luminosa a pixel e scritta FIAT centrale, incorniciata da gruppi ottici squadrati e da un paraurti scolpito con inserti neri a contrasto. I passaruota marcati e le protezioni in plastica grezza rafforzano l’aspetto robusto, mentre i cerchi dal design aerodinamico sottolineano l’anima contemporanea del progetto.

Nel posteriore, la trasformazione in Fiat Grande Panda Pickup introduce un cassone classico, ben proporzionato rispetto alla cabina. Il portellone presenta una grande scritta FIAT in rilievo, mentre i fanali verticali a sviluppo pixel richiamano il linguaggio stilistico anteriore. Il paraurti posteriore integra elementi protettivi e una piastra inferiore, completando un insieme coerente, solido e funzionale.