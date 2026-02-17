Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2026: le prime informazioni

Inizia la marcia di avvicinamento al Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2026, che si svolgerà dal 15 al 17 maggio. Alcuni grandi collezionisti sono già proiettati, mentalmente, sul red carpet lariano. Ciascuno di loro nutre la speranza di portare a casa uno dei trofei assegnati alle auto storiche protagoniste dell’evento, organizzato da BMW Group Classic in collaborazione con il Grand Hotel Villa d’Este.

Il premio più ambito sarà, ovviamente, il Best of Show, destinato alla vincitrice assoluta. La sfida per i prestigiosi riconoscimenti vedrà coinvolti circa 50 veicoli, accuratamente selezionati, per confermare il livello di assoluta eccellenza tipico di questo appuntamento, vocato alla bellezza. I verdetti saranno emessi da una giuria altamente specializzata. Dal Comitato di Selezione del Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2026 sono state già divulgate le seguenti classi:

Viva Villa d’Este: Extravagant 1950s Style

“The top Goes Down, The Price Goes Up”: Selling Sunshine

They Earned Their Names”: Enzo’s Ednurance Legends

Every Scratch Tells a Story: Ageing Gracefully Without Rastoration

From Carnaby ST TO The Autostrada: The Swinging Sixties GT

The Pace Race: The Supercar Comes of Age

Immagine Concorso d’Eleganza Villa d’Este

Ancora in corso la procedura di accettazione delle candidature dei veicoli, nelle classi già confermate. Come da fresca (ma ormai consolidata) tradizione, il Concorso d’Eleganza Villa d’Este unirà anche nel 2026 allo strabiliante parterre di auto storiche una rappresentanza di concept car recenti, per unire le visioni del passato con quelle del presente e del futuro, in una trama ricca di suggestioni.

Non mancheranno gli anniversari, celebrati nella magica struttura affacciata sul lago di Como. BMW Group Classic celebrerà, in particolare, il 90° compleanno della BMW 328, iconica vettura sportiva della casa automobilistica bavarese. Altre ricorrenze anagrafiche di modelli dell’elica blu saranno: i 40 anni della M3, i 50 anni della Serie 6 e i 60 anni della Serie 02, onorate principalmente nel parco di Villa d’Erba.

In questo incantevole giardino andrà in scena anche il “Concorso d’Eleganza Villa d’Este Public Days”, per aprire lo splendore del meeting al piacere del grande pubblico e degli appassionati comuni, che potranno assistere alla parata dei veicoli in gara nella giornata di domenica 17 maggio.

Spazio anche per alcune vetture diverse dalle auto storiche e dalle concept car attese al Concorso d’Eleganza Villa d’Este, grazie all’evento “Amici & Automobili – Wheels & Weisswürscht”, che vedrà come protagonisti veicoli di tutti i marchi, provenienti da club e community di tutta Europa. Sarà, anche questa, una festa di passione, pur se meno esclusiva e prestigiosa dell’altra.

Nelle giornate di sabato 16 maggio e domenica 17 maggio si svolgerà anche un’asta di auto da collezione, a cura di Broad Arrow Auctions. Tra i primi lotti già annunciati figurano una Ferrari F40 del 1990 certificata Ferrari Classiche (stima fra 2.300.000 e 2.500.000 euro) e una Bugatti Type 43 Roadster del 1929 con carrozzeria one-off firmata Eugène Matthys (stima fra 2.500.000 e 3.500.000 euro). Ulteriori dettagli su tutti gli appuntamenti e i contenuti dell’edizione 2026 saranno annunciati in primavera.

Foto Concorso d’Eleganza Villa d’Este

Fonte | Concorso d’Eleganza Villa d’Este