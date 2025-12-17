Fiat Grande Panda eletta “Auto dell’anno 2026” per la Grecia

I 27 membri dell’istituzione greca “Auto dell’Anno” hanno votato per la FIAT Grande Panda per il 2026, premiando il ritorno dinamico del leggendario marchio nel segmento B. In un evento tenutosi il 15 dicembre presso l’Eleon Loft, la Grande Panda ha ottenuto 378 punti e si è aggiudicata il primo posto con un margine significativo sul secondo modello.

Conquistando gli elettori con il suo carattere multidimensionale, la Grande Panda sottolinea con enfasi l’autorevolezza senza tempo di FIAT nella progettazione e costruzione di city car. Progettata ispirandosi al Centro Stile di Torino, Fiat Grande Panda presenta chiari riferimenti all’iconica FIAT Panda del 1980 ed è amata da tutti.

Li coniuga con un’immagine moderna, tecnologie all’avanguardia e innumerevoli dettagli stilistici che la distinguono da tutto il resto sulle strade. Avvicinandosi al popolare segmento B con caratteristiche da SUV di categoria B, la Grande Panda ha un’elevata altezza da terra di 18,3 cm e il suo abitacolo ospita comodamente quattro adulti e 412 litri di bagagli.

Oltre al suo design unico, la Grande Panda ha anche una gamma che copre ogni esigenza e ha un prezzo di lancio di 16.990 euro, quindi un rapporto qualità-prezzo irresistibile. È disponibile con motore a benzina da 100 CV e cambio manuale a 6 marce, con sistema ibrido da 110 CV e cambio automatico a sei marce di serie e con motore elettrico puro da 113 CV e un’autonomia di 320 km nel ciclo combinato WLTP.

Pronta a soddisfare con efficienza e piacere qualsiasi richiesta, la nuovissima FIAT Grande Panda segna l’inizio di una nuova era per il marchio. È coperta da una garanzia di 5 anni sulle parti meccaniche, di 8 anni sulla batteria ad alto voltaggio della versione elettrica e di 5 anni di assistenza stradale gratuita per il cliente. L'”Auto dell’anno 2026″ per la Grecia vi aspetta negli showroom FIAT per vederla da vicino e guidarla.