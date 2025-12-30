Stellantis si prepara a ridurre la produzione di auto in Francia in maniera significativa

Anche per i francesi arrivano brutte notizie. Stellantis infatti pare abbia deciso di ridurre la sua produzione di auto negli stabilimenti di quel paese in maniera sensibile. Secondo previsioni interne dell’azienda entro il 2028 la produzione in Francia si dovrebbe ridurre dell’11 per cento rispetto ad oggi. In totale dunque le vetture prodotte dovrebbero essere non più di 582 mila. La decisione di ridurre la produzione dipende da due fattori fondamentalmente. Il primo è la sovraccapacità degli stabilimenti transalpini mentre la seconda è il forte indebolimento della domanda di auto in Europa che si sta registrando in questi ultimi anni. Tutto ciò ha portato alla decisione del gruppo guidato da Antonio Filosa di ridurre la produzione di auto in quel paese.

Anche i francesi piangono: Stellantis ridurrà la produzione dell’11% entro il 2028

Dei cinque stabilimenti francesi di Stellantis, tre saranno soggetti a tagli significativi, con l’adeguamento più significativo previsto per lo stabilimento di Poissy. Già nel 2025 sono state introdotte fermate temporanee della produzione, il che ha rappresentato la prima indicazione che l’attuale tasso di utilizzo della capacità produttiva non riflette più le realtà del mercato. La Francia, uno dei principali pilastri industriali del gruppo, non rappresenta più dunque una fonte di volumi stabile.

Del resto i dati di mercato evidenziano un andamento al ribasso per Stellantis in Francia. A novembre 2025, le immatricolazioni dei suoi veicoli hanno registrato un calo del 5,5 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, e la quota di mercato è scesa al 25,3 per cento, in diminuzione rispetto al quasi 27 per cento dell’anno precedente. Questo trend segnala una progressiva perdita di competitività nel mercato interno, che, insieme alla pressione crescente della concorrenza, richiede interventi strutturali sulla capacità produttiva, superando il livello di aggiustamenti temporanei. Anche le normative vigenti contribuiscono a influenzare l’operatività degli stabilimenti francesi.

La riduzione della produzione nel Paese si inserisce in un più ampio disegno di disciplina industriale guidato dal nuovo CEO Antonio Filosa. Nonostante il gruppo abbia mostrato un incremento del fatturato nel terzo trimestre, sono stati previsti costi straordinari rilevanti legati all’adeguamento dei piani di prodotto e di investimento. Il piano industriale, atteso intorno alla metà del 2026, punterà a rafforzare la redditività, valorizzare modelli selezionati ad alto volume e adottare un approccio più mirato all’elettrificazione, bilanciando innovazione e sostenibilità economica. Anche in Italia probabilmente ci saranno dei cambiamenti speriamo però quanto meno che sia garantito il pieno funzionamento degli stabilimenti di Stellantis presenti nel nostro paese.